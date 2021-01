De ce este puțină căldură în caloriferele din București: ”Ne e frică să nu crape rețeaua”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat, luni, motivul pentru care ”multe” blocuri din București beneficiază de un nivel scăzut de căldură în rețeaua de termoficare, deși ne aflăm în plină iarnă.

Edilul a explicat într-o conferință de presă faptul că au existat două variante care au fost luate în calcul la nivelul municipalității: fie se risca producerea unor avarii prin ridicarea nivelului de căldură în rețea, fie se furniza căldură mai puțină.

”În acest moment există doar 2 avarii minore pe rețeaua secundară, care vor fi remediate până azi, în cursul după-amiezei, însă există multe blocuri din Capitală care au furnizarea sub parametri. A fost o decizie care s-a luat, au existat două alternative. Fie se merge așa cum se merge, decizia care s-a luat, pe funcționarea sub parametri. Fie se forța rețeaua pentru o temperatură mai mare și implicit o presiune mai mare, cu riscul ca ea să crape. Și atunci, decizia care s-a luat la nivelul Termoenergetica a fost să se meargă pe prima variantă, a nu se forța rețeaua. Deci se poate produce mai mult, se poate pune presiune pentru a transmite mai mult, dar ne este frică acum, când este frig afară, să nu crape rețeaua, și atunci să fim nevoiți să lăsăm o zi și jumătate, două, multe blocuri fără căldură, și atunci am ales varianta asta.” - a spus Nicușor Dan.

Recent, directorul general adjunct al Termoenergetica, Adrian Gîtlan, a declarat că sistemul de termoficare este foarte vechi şi apar astfel de avarii "total neplăcute".

Pe de altă parte, primarul general a anunțat că în februarie va fi lansată o licitaţie pentru lucrările necesare reţelei subterane de termoficare, el asigurând firmele de specialitate că Primăria îşi va onora la timp obligaţiile de plată.