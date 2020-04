Dan Puric, despre cazul Colectiv: ”Haimanalele alea se pregăteau cu Jos biserica”

Actorul și regizorul Dan Puric susține că restricțiile de circulație și măsurile de distanțare socială care au fost provocate de pandemia de Covid-19 ar fi fost ”dictate” de forțe ”oculte”.

Invitat într-o emisiune televizată, sâmbăt seara, Puric a afirmat că situația în care au fost puși credincioșii din România - care nu au mai avut voie să meargă la biserici - este un rezultat al unui ”ordin internaționalist de la tovarășii ăia albaștri globaliști”.

“E clar că ordinul internaționalist de la tovarășii ăia albaștri globaliști… au zis: Taie-le, bă, și credința! Ascunde-i! E clar că oculta a dat un ordin. Domnule, li se va întoarce împotrivă.” (...) Că noi acuma suntem toți arestați și suntem deportați în propria noastră țară. Că așa vrea Bruxelles-ul și vor tovarășii de dincolo. Bun. Îi înțelegem.” - a spus actorul la Realitatea Plus.

El a continuat, arătându-se uimit de faptul că persoanele credincioase, precum și ”sfinții” ”emană microbi”.

”Ne-au băgat o botniță. Este pentru prima oară când sfinții emană microbi. Eu știam că parlamentarii sunt vectori de infecție”, a declarat Dan Puric.

Lăudând decizia Bisericii Ortodoxe privind distanțarea socială, Puric a dat drept exemplu cazul de la clubul Colectiv, folosind apelativul ”haimanale”.

“Biserica a reacționat foarte bine, foarte înțelept. Că-i trântea două babe la altar și zicea «A început COVID-ul în România». Cum a fost la Colectiv. Haimanalele alea abia se pregăteau cu «Jos Biserica, Jos Patriarhul!». Dacă ei sunt hrăniți. Noi nu vorbim aici de bacterii, noi vorbim aici de imunitatea poporului român. Tot ce ți-am spus aici face parte din imunitatea poporului român”, a mai spus regizorul.

Afirmațiile sale au provocat furia unor utilizatori pe Facebook, care au postat mesaje critice la adresa actorului chiar pe pagina sa de socializare.

Iată câteva dintre aceste reacții:

-► ”Cum vă zic adulatorii? Maestre? Ei bine, maestre, felul în care ați vorbit în seara asta spunând despre morții de la Colectiv că erau haimanale, m-a lămurit ce josnic puteți fi. Să cereți iertare morților și familiilor acestora și tot nu ar fi de ajuns sa uităm așa ocară. Nu sunteți un om ci un neom!”

-► ”Asadar, cum ar veni, niste oameni NEVINOVATI si niste ARTISTI cum pretinzi a fi dumneata (scuze, ma exprim la per tu pentru ca m-as exprima cu "dumneavoastra" in cazul in care te-as respecta) au ars intr-un club, dar ei au meritat asta, nu? Ca erau niste haimanale si niste nenorociti. Nu-ti fa griji, nene, vei arde si matale :) bine de tot, pe la vreun cazanel, daca exista vreo forma de iad. "De profesie *** de om". Bravo, un adevarat CRE(s)TIN.”

-► ”Nici maestru și nici măcar domn! O haimana care insultă niște tineri plecați prea devreme! Rușine! Sper să vă primiți pedeapsa pentru răul făcut în seara Învierii!”.

-► ”Rusine, Dan Puric. Declarația Dvs de asta seara este sub orice standard de umanitate și Civilizație.”

-► ”Când am citit declarațiile dumneavoastră mi-a fost efectiv rușine, nu pot descrie sentimentul care m-a încercat. Mă gândesc le ce pot simți părinții celor dispăruți în momentul în care au ascultat tâmpeniile debitate de dumneavoastră. Sunteți efectic tot ceea ce îmi doresc să nu ajung în viața asta. Sunteți suma defectelor acestui popor: turnător, mincinos și ipocrit.”

-► ”Nici nu știu dacă sa va doresc sa treceți prin ce au trecut victimele din Colectiv și familiile, lor ori NU după afirmațiile de la Realitatea. Pe lângă ciumati sunteți a doua persoana pe care o urăsc extrem de mult după afirmațiile făcute și într-un final sunteți doar un puric **** un neica nimeni, un NIMIC din acel moment al afirmațiilor făcute. Toată gloria și faima dvs. din toți acești ani este pusa în umbră de acea afirmație deplasata care după părerea mea nu poate fi făcută de un om întreg la cap.”

-► ”Nu cred ca înțelegi ce înseamnă sa iti moara prietenii intr-un haos cum a fost Colectiv. Nu cred ca mai ai minima decenta sa te duci singur in tenebrele istoriei la categoria "unelte de manipulare". Esti ****.”

-► ”Adevărat creștin! ... Bravo! Asta înseamnă să ai un discurs ortodox? Decât așa, mai bine fara.”

-► ”Sper sa nu mai vina nici un spectator la teatru cand vei juca. Indiferenta ucide cel mai eficient un artist.”

Actor, regizor de teatru, dar şi eseist, Dan Puric a primit o serie de premii şi distincţii, printre care Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler "pentru servicii excepţionale în cultură" (2000), Crucea Casei Regale înmânată de fostul suveran Mihai I (2009) sau Premiul pentru cel mai popular autor al anului (2012).