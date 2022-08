Crește numărul românilor cărora li se fură mașinile în Grecia. Motivul pentru care hoții preferă automobile cu numere străine

Autoritățile elene spun că hoții preferă mașinile cu numere străine, pe care le folosesc apoi la traficul de migranți. Așadar, este indicat să folosiți doar parcările supravegheate video, pe care hoții le evită.

Una dintre mașinile date recent în urmărire de autoritățile din Grecia a fost furată noaptea, în Atena, în zona portului Pireu. Proprietarii au descoperit furtul în prima lor zi de vacanță. Fiind mai veche de zece ani, mașina nu avea asigurare pentru furt.

Păgubită: ”De obicei, rămânem o noapte, două în Atena să ne vedem rudele. Mașina era parcată în fața apartamentului, pe o străduță cu sens unic, într-un loc luminat, unde erau parcate și mașinile celor din zonă. Când ne-am trezit dimineața să luăm mașina spre port, nu mai era, era altă mașină în locul ei”.

Oamenii vorbesc fluent limba greacă, așa că au apelat la localnici pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Păgubită: ”Am observat un restaurant la colțul străzii și ne-au ajutat cei de acolo cu înregistrările, dar nu putem spune sigur că era mașina noastră”.

La poliție au aflat că nu sunt singurii păgubiți. Din zona respectivă au fost furate mai multe mașini și mototciclete, toate cu numere străine.

Păgubită: ”Au fost înțelegători, au spus că e posibil ca să o găsească și că au trimis informațiile către toate sediile polițiilor de frontieră. Din ce au mai găsit ei, cei care au furat mașini le folosesc la traficul de imigranți”.

Mașinile furate sunt dezmembrate pentru piese

De multe ori, mașinile furate sunt dezmembrate, iar piesele vândute pe piața neagră. Pe site-urile de socializare mai sunt și alți români care au reclamat luna aceasta furtul mașinii în Grecia.

Alți doi au rămas fără mașini în Halkidiki. Iată ce a scris pe un forum unul dintre ei:

”Bună! Am sosit în Grecia pe 1 august. Am plecat pe 31 iulie din România. Am mers încontinuu ca să ajungem în Grecia și să nu rămânem peste noapte în Bulgaria…speriați puțin vis a vis de poveștile cu furturile de mașini. Ne-am cazat în Salonic…noi având cazare programată de pe 2 aug în nea kalikratia, Halkidiki. Am stat marți, miercuri și joi noapte ne-a fost furata mașina din fața cazării, de sub ochii noștri. Menționez că în noaptea de joi 4 spre 5 august s-au furat 3 mașini Ford Kuga 2016 , respectiv 2014. Cheile la noi. A fost o organizare ceva”.

Adrian Drăgan, reprezentant al Forum Grecia: ”În general, disparițiile de mașini apar în zonele mai rău famate din Atena, Salonic sau chiar Halkidiki, unde sunt zone continentale ale Greciei, iar hoții pot să dispară mai ușor cu mașina furată sau cu bunurile. Turiștii să încerce să nu lase la vedere obiecte valoroase când opresc mașina într-un loc, pentru că ele pot fi o tentație pentru un potențial hoț”.

Dacă vă aflați în această ipostază nefericită, rugați gazdele să vă ajute să luați legătura cât mai repede cu autoritățile elene.

Dată publicare: 09-08-2022 17:27