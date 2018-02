Cramele româneşti, apreciate pe vremuri, readuse la viaţă cu bani europeni

Cramele consacrate înainte de Revoluţie, dar lăsate ani la rând în paragină, încep să se redeschidă.

Vinul de Lechinţa, apreciat şi de Casa de Habsburg pe vremuri, îşi face apariţia din nou pe piaţă, după ce banii europeni au ajutat la refacerea podgoriilor. La fel se întâmplă în zona Ighiului din Alba, dar şi lângă Buziaş.

În localitatea Lechinţa din Bistriţa-Năsăud oamenii au început să cultive viţa de vie în secolul al 12-lea, iar multă vreme vinurile obţinute aici au fost considerate printre cele mai bune din Europa.

Deşi după Revoluţie podgoriile au fost lăsate în paragină, acum micii investitori încearcă să reînvie tradiţia. Un bărbat a luat 90 de mii de euro, bani europeni, şi a plantat 12 hectare de vită de vită.

Veluț Mureșan, proprietar cramă: "Înainte de Revoluţie erau în jur de 1000 de hectare de vie şi am rămas surprins că s-a stricat totul, s-a desfiinţat şi m-am gândit că totuşi potenţial este, oameni care se pricep sunt, solul e foarte bun."

Bărbatul şi-a propus să producă vinuri din soiurile Feteasca Alba, Feteasca Regală, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling şi Pinot Noir. În acelaşi timp, visează să facă din nou cunoscut în ţară un vin specific locului.

Vinul specific arealului viticol Lechinţa este Neuburger, un vin sec de calitate superioară, robust, cu o culoare galben verzuie şi o aromă uşoară.

Şi în zona Inghiului din Alba mai mulţi investitori s-au unit într-o asociaţie şi au replanat butaşii. Ovidiu se bucura deja de vinurile obţinute din strugurii pe care îi strânge dintr-o plantaţie de 5 hectare.

Şi la Silagiu, lângă Buziaş, au început să apară din nou podgorii frumoase. Doru Hasarciuc a plantat doua loturi de vie pe 16 hectare de teren şi a construit o cramă unde produce aproape 40 de mii de litri de vin pe an.

Doru Husarciuc, viticultor: "Pe dealul ăsta când eu am venit nu era absolut nimic, era doar vie lăsată în paragină. Eu am preluat şi am făcut efectiv totul, începând de la infrastructură, fundaţie, am început cu crama. Sper să pot trăi din asta."

România este pe locul 10 în lume la suprafaţă cultivată cu viţa de vie şi pe 13 la producţia de vin. Cu toate aceste, în lipsa unei strategii la nivel naţional, rămânem la coadă Europei în privinţa calităţii.