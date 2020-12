Cosurile cadou, soluția găsită de producătorii locali ca să supraviețuiască în această perioadă

În lipsa târgurilor și evenimentelor festive, producătorii locali s-au văzut nevoiți să își dea mâna, ca să supraviețuiască. Așa au apărut coșurile cadou, în care cârnații afumați stau bine lângă salamul, branzeturile sau dulciurile vecinului.

Coșurile au mare succes și sunt cumpărate mai ales de companiile care vor să-și recompenseze angajații sau colaboratorii.

Familia lui Csabi Barabas produce vin de zeci de ani la Fizeșu Gherlii, în judeţul Cluj. Sticlele lor erau nelipsite de la târguri, festivaluri şi evenimente de profil, însă anul acesta au schimbat tactica. Alături de vinul familiei stau acum brânza măturată, costiţa de porc sau slănină proaspăt afumată, bunătăţi de la alţi producători din zonă. Cu toţii s-au aliat şi, ca să facă faţă acestei perioade, îşi vând împreună produsele.

Ramona Moldovan, director general ONG "Produs de Cluj": "Avem slănină, cârnaţi afumat, caltaboş, trei tipuri de salamuri. Cârnaţi cu caşcaval pentru grill. Cotlet crud-uscat. Acesta e coşul pofticios."

Coşurile cu surprize nu sunt o noutate pentru o florărie din Cluj-Napoca, însă până acum florile şi produsele care completau pachetul erau din import. Acum, inclusiv tradiţionalele crăciunițe, sunt de la noi din ţară.

Loredana Florea, director executiv florărie: "Am gândit trei tipuri de coşuri, coşul mic, care conţine o floare, un vin şi un produs dulce. "

Iar reţeta a avut succes. Numai în perioada sărbătorilor s-au vândut sute de coşuri. Cele mai multe au fost cumpărate de companii, care au vrut să le aducă angajaţilor un strop de bucurie, mai ales că o mare parte dintre ei lucrează de acasă, iar petrecerile de Crăciun s-au anulat.

Horațiu Bașa, director general companie producătoare de aparate de măsurare: "Anul acesta a fost un an dificil, un an ciudat, în care angajaţii chiar s-au străduit mai mult decât până acum, şi am decis ca să recompensăm cu nişte coşuri cu produse tradiţionale romaneşti. "

Florica Cira, director general la o companie de contabilitate: " Am adunat produse din zona rurală, de la producători locali. Am avut ocazia să îi cunoaştem pe oamenii aceştia. Îi admirăm foarte mult. "

Preţurile pentru un coş generos încep de la 100 de lei şi pot ajunge până la 600 de lei, în funcţie de conţinut.