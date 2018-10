Concurs anticorupție ”Civic Avengers”. Premiul: o cafea cu președintele Klaus Iohannis

Pro TV

Asociația Inițiativa România a lansat un concurs civic, în urma căruia participanții vor avea ocazia să bea o cafea cu președintele Klaus Iohannis.

Concursul se numește ”Civic Avengers”, iar participanții trebie să ducă la bun sfârșit ”6 misiuni”.

Cei mai buni dintre aceștia vor fi invitați, la sfârșitul celor 6 săptămâni de ”antrenament civic”, la o cafea cu președintele României, Klaus Iohannis.

”Da, ai înțeles bine! Președintele Klaus Iohannis vrea să îi cunoască pe cei mai implicați și determinați români din acest Civic Camp. În decembrie, vei putea să stai de vorbă cu Președintele țării, să-i spui chiar tu cum putem să avem o Românie mai bună pentru toți cetățenii ei.” - se arată în comunicatul Asociației Inițiativa România.

Competiția civică Civic Avengers durează până în 4 decembrie 2018. Ce trebie să facă participanții în aceste ”misiuni”:

1 - să înțeleagă ”impactul devastator al corupției”, vizionând scurtmetrajele anticorupție de la ediția întâi a concursului Once Upon a Time in Romania.

2 - să demonstreze că au o grijă activă pentru mediu;

3 - să se arate pregătiți pentru a-și cere drepturile de cetățean, fie prin intermediul contactului direct cu autoritățile și reprezentanții locali, fie, la nevoie, prin mijloacele protestelor pașnice;

4 - să pună umărul la transparentizarea cheltuirii banilor publici, utilizând aplicația Harta Banilor Publici, dezvoltată tot de Inițiativa România.

