CJ Maramureș a propus M. Sănătăţii suspendarea contractului Sorinei Pintea de manager

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea, a anunțat joi, că a propus Ministerului Sănătății suspendarea contractului Sorina Pintea, care este manager al Spitalului Baia Mare.

Potrivit unui comunicat de presă al CJ Maramureș, citat de Agerpres, Pintea, care şi-a retras demisia, se află în concediu medical şi nu va reveni la muncă.

Gabriel Zetea mai spune că decizia privind menţinerea sau schimbarea acesteia din funcţie urmează a fi luată de către ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

"În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, am luat act de renunţarea la demisia din funcţia de manager al Spitalului Judeţean 'Dr. Constantin Opriş' Baia Mare, transmisă de ec. Sorina Pintea, dar şi de faptul că se află în concediu medical până la data de 16 mai 2020, când îi expiră contractul de mandat. Consider că Spitalul Judeţean (...) Baia Mare a fost administrat în bună regulă, în această perioadă de criză, de către directorul medical Ioan-Vasile Pop şi cred ferm că acest management are nevoie de continuitate. Dr. Ioan-Vasile Pop a avut, în tot acest timp, toate atribuţiile legale de a administra problemele curente ale unităţii medicale şi de a semna toate documentele oficiale emise de spital de la începutul lunii martie şi până în prezent", a precizat Gabriel Zetea, în comunicat.

Preşedintele CJ Maramureş a mai menţionat că în cursul zilei de joi a propus Ministerului Sănătăţii suspendarea contractului de management pentru Sorina Pintea.

"Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă Nr. 40 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, emisă de premierul României şi publicată în Monitorul Oficial în 2 aprilie 2020, voi propune azi, oficial, ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, să constate suspendarea contractului de management a ec. Sorina Pintea, din fruntea Spitalului Judeţean de Urgenţă, conf. Legii 95/2006, art. 183 alin.b., care prevede suspendarea contractului de management în caz de concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună. Îi voi recomanda ministrului numirea unui manager-interimar, în persoana dr. Ioan-Vasile Pop, care a demonstrat cu prisosinţă că, în actuala criză, poate să gestioneze destinele Spitalului Judeţean", a menţionat Gabriel Zetea.

Acesta a mai adăugat că din partea Consiliului Judeţean se vor face, în continuare, toate eforturile de a asigura resursele financiare necesare pentru dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, respectiv dotarea cu aparatură medicală, echipamente şi materiale de protecţie a cadrelor medicale şi sanitare, astfel încât sănătatea tuturor maramureşenilor să fie, în continuare, în prim plan.

"Ec. Sorina Pintea are nevoie de răgazul necesar pentru a-şi clarifica problemele de natură judiciară şi pentru a depăşi situaţia medicală delicată în care se află", a mai menţionat Gabriel Zetea, în comunicat.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare, Sorin Pintea, şi-a retras demisia din postul deţinut în unitatea medicală, a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Amalia Babici Man.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe 6 martie, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii în guvernul Dăncilă, să fie eliberată din arest preventiv şi să fie cercetată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată de luare de mită.

Judecătorii de la CAB au dispus ca Sorina Pintea să fie plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, perioadă în care trebuie să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IPJ Maramureş, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de această instituţie ori de câte este chemată. De asemenea, Sorina Pintea nu are voie să comunice direct sau indirect cu inculpatul Mihai Coste, precum şi cu martorii George Lucian Tudor, Octavian Niculescu, Marius Mihai Barbul şi Dan Botorce.