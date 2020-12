Ceremonie discretă de comemorare, la 3 ani de la trecerea în neființă a Regelui Mihai. ”Îl simțim în sufletele noastre”

Regele Mihai a fost comemorat sâmbătă la Săvârsin, la trei ani de la trecerea sa în neființă.

La slujba religioasă, oficiată în curtea castelului, au participat doar Custodele Coroanei, Principesa Margareta și principele Radu Duda.

Au trecut 3 ani de când ultimul rege al României a trecut în nefiinţă, la vârsta de 96 de ani.

Și-a dat ultima suflare în Elveția, dar trupul său neînsuflețit a fost adus pentru odihna veșnică în România, țara unde s-a născut.

Chiar dacă și-ar fi dorit să-l pomenească pe Regele Mihai la necropola din Curtea de Argeș, familia regală a preferat o slujbă religioasă discretă, din cauza pandemiei.

”Principesa Margareta, Custodele Coroanei: Nu am putut merge la mormânt, pentru că avem această pandemie, această mare problemă, dar fiind în acest loc preferat al regelui m-am simțit alături de el.

Reporter: Cum au fost acești trei ani fără rege?

Principesa Margareta: În fiecare zi m-am gândit la el și în fiecare zi am încercat să fiu mai bună, ca el am încercat”.

”A fost un om bun și a ținut cu poporul”

Slujba de comemorare a fost oficiată în aer liber și a durat foarte puțin

Calin Mădăluță, preot Săvârșin: ”La trei ani fără rege îl simțim în sufletele și inimile noastre așa cum îl simțiți și dumneavoastră, acum locul este mai pustiu fără el, dar se încearcă să se completeze prin familia regală a României, care este prezenta aproape tot timpul anului aici”.

Familia Regală era obișnuită să implice comunitatea locală în toate acțiune legate de Regele Mihai. Cum anul acesta a adus o mulțime de restricții, oamenii au fost aproape doar cu sufletul.

”Localnică: Întotdeauna mergeam acolo la ei, acum stăm acasă.

Reporter: Dumneavoastră l-ați cunoscut pe rege?

Localnică: Da, foarte bine, că și la școală am umblat aci, lângă castel, a fost un om bun și a ținut cu poporul”.

Localnicii speră ca măcar porțile castelului din Săvârșin să fie deschise publicului de Crăciun, așa cum este tradiția.

Cel mai probabil, sărbătorile de iarnă vor fi discrete, pentru a respecta măsurile dictate de pandemie.