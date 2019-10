Emoționant. Care este cea mai iubită amintire a fostului principe Nicolae cu Regele Mihai

Nepotul ultimului rege al României, Mihai I, Nicolas Michael de Roumanie Medforth-Mills, a povestit pentru Știrile Pro TV care este cel mai emoționant moment din copilărie pe care l-a trăit cu bunicul său.

Sursa foto: Facebook/Nicolae al Romaniei

Într-un interviu exclusiv acordat corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari, fostul principe spune că una dintre amintirile cele mai plăcute cu Regele Mihai I este legată de mașini, deoarece bunicul său le iubea foarte mult și avea o adevărată pasiune pentru automobile.

Mai mult decât atât, Regele nu dădea voie nimănui să îi conducă mașinile de colecție pe care le avea, deoarece acestea însemnau foarte mult pentru el.

La un moment dat, însă, bunicul a făcut un gest neașteptat și neobișnuit pentru nepotul său, Nicolae: i-a dat voie să se urce la volanul unui jeep. Fostul principe spune că, la început, nu și-a dat seama ce voia Regele de la el.

Vitalie Cojocari: Deci ați avut un privilegiu?

Nicolae Medforth-Mills: “De mai multe ori, dar o dată mi-a rămas în minte. Cred că a fost în vara lui 2014 (...) Era un fel de tradiție, întotdeauna ne duceam la jeep-uri. Ne-am uitat, am stat de vorbă despre ce este nou, ce s-a schimbat, care este următorul proiect. Am stat de vorbă în atelierul lui și în ziua respectivă a zis hai să ieșim. A legat bateria cu cablul, a pornit jeep-ul și am plecat. La un moment dat, a tras jeep-ul la marginea drumului, a coborât din jeep și a zis OK, e rândul tău.

Inițial nu am înțeles. Când am înțeles m-am urcat la volan și nu puteam să cred că m-a lăsat să stau la volan și să conduc. Mi-a explicat anumite lucruri, pentru că o mașină din anii 40, de exemplu, se conducea complet altfel. Pentru mine a fost un vis și este o amintire foarte dragă.”

Fiind încă foarte tânăr, dar și un admirator al personalității Regelui Mihai I, fostul principe Nicolae mărturisește că lucrurl pe care și l-a dorit cel mai mult încă de când era foarte mic a fost ... să conducă un autoturism împreună cu Majestatea Sa.

Iar mașina pe care Regele Mihai i-a permis să o conducă nu a fost una oarecare, ci era chiar jeep-ul fostului general american George S. Patton.

Nicolae Medforth-Mills: ”Asta am visat de când eram mic, să conduc un jeep al regelui, și cu el, împreună. N-am o pasiune pentru mecanică, neapărat, ci să conduc și să fiu la volan. Exact ca pasiunile lui. Era un vis de când eram mic, să fiu cu el, să mergem împreună, singuri, și nu puteam să cred că s-a întâmplat, mai ales că nimeni nu a avut voie să se urce la volan, mai ales la un jeep.”

Vitalie Cojocari: Ce jeep era?

Nicolae Medforth-Mills: “Cel al generalului Patton. Deci n-a fost orice jeep. (...) Contează că am putut să am experiența aceasta cu el și am împărțit momente frumoase împreună așa.”

Interviul INTEGRAL cu fostul principe al României, Nicolae Medforth-Mills, poate fi vizionat mai jos.