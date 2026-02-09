Oficialii NATO prezenți la tragerile desfășurate luni la Cincu au declarat că uniți, aliații sunt capabili să apere fiecare metru din teritoriul bătrânului continent.

”Trage și fugi” - așa sunt caracterizate lansatoarele HIMARS cu care s-au antrenat forțele aliate la Cincu.

Dorinel Crăciun, comandantul instalației de lansare: ”Timpul avut de la primirea misiunii, deplasarea din punctul de mascare în punctul de tragere, executarea tragerii și întoarcerea în poziția de mascare, aproximativ 2 minute. Asta ne face pe noi speciali”.

Sistemele HIMARS trag atât cu proiectile reactive, cât și cu rachete care pot lovi ținte aflate și la de 300 km distanță. Ținta este identificată și localizată cu un sistem radar recent intrat în dotarea Armatei Române, prezent la Cincu.

Cosmin Calapod, comandant baterie radar: ”Poate veni într-un punct să se instaleze în foarte puține minute, să descopere ținta și în același timp, când trebuie, poate să plece destul de repede”.

Costel Sorin Bălan, comandant Brigada a 8-a Rachete Operativ – Tactice: ”Obiectivele cheie pentru noi au fost să testăm și să validăm senzorii pentru procedura shooter-link, procedură creată pentru a reduce timpii de răspuns la doborârea țintelor”.

Peste 1.600 de militari NATO sunt prezenți la exercițiile de tragere de la Cincu, Smârdan și Capu Midia

Exercițiul de la Cincu a inclus și trageri cu obuzierele autopropulsate CAESAR, considerate un "element revoluționar" în artileria modernă datorită mobilității sale ridicate, capacității de desfășurare rapidă și preciziei. Au participat patru astfel de vehicule, ale armatei franceze.

Regis Anthonioz, comandantul Brigada a 2-a Blindate, Franța: ”Este un pas crucial pentru cooperarea și integrarea tehnico-tactică a aliaților. Exercițiul ne permite să ne întărim interoperabilitatea pe flancul estic”.

Steven Carpenter, general de brigadă, comandant Armata Statelor Unite: ”Trebuie să fim capabili să interceptăm între 600 și 1.200 rachete balistice și simultan să putem lovi minimum 1.500 de ținte în mișcare”.

Exercițiul DYNAMIC FRONT 26 se desfășoară simultan în mai multe țări, cu accent pe flancul estic al alianței, până pe 13 februarie.