Cazul Caracal. Ce au pățit mai multe femei care au relatat la poliție tentative de viol și răpire

După tragedia de la Caracal, când Alexandra a cerut în zadar ajutor, tot mai multe femei din România vorbesc pe reţelele de socializare despre experienţele groaznice pe care le-au trăit, atunci când au apelat la autorităţi.

Unele dintre ele chiar au fost pe punctul de a fi răpite sau violate și au sunat la 112, pentru a cere ajutorul polițiștilor. De multe ori victimele nu au fost crezute sau chiar acuzate că este numai vina lor.

Ioana Păun are 34 de ani și este regizor. În urmă cu mai bine de zece ani, când încă era studentă la teatru, un bărbat a încercat s-o răpească. Incidentul s-a petrecut pe Calea Victoriei. Din fericire, a reușit să scape și a sunat la 112 pentru a semnala cazul, dar și ca să se asigure că bărbatul nu va face rău și altcuiva.

Ioana Paun, regizoare: "Am sunat la Urgenţe. M-au pus în legătura cu poliţia. M-a întrebat: "Ce căutai pe stradă la ora asta?". M-am blocat pentru că nu m-am aşteptat la întrebarea asta, i-am povestit că împărţisem nişte afişe cu colegii mei şi mi-a zis că nu are ce să facă şi să mă duc la o secţie de poliţie a doua zi, ceea ce am şi făcut. Mi-au spus că bărbatul probabil mă confundase cu o lucrătoare sexuală. M-au întrebat cum eram îmbrăcată. Eram îmbrăcată în nişte pantaloni şi un tricou".

O poveste asemănătoare a prezentat şi bloggerița Emilia Chebac. Aceasta a semnalat o situație prin care a trecut o prietenă apropiată după ce un bărbat a încercat s-o violeze. Discuția dintre victimă și polițistul care a ajuns la fața locului a stârnit zeci de comentarii pe Facebook.

Citește și Surse: Operatoarea 112 care a preluat apelul Alexandrei nu a fost sancționată

"- Ce v-a făcut doamnă?

- A încercat să mă violeze.

- Și a reușit?

- Nu.

- Deci nimic. Atunci să fiți sănătoasă.

- Și nu vreți să știți nimic despre el? Omul ăla nu se va opri aici. Va mai ataca.

- Credeți că avem timp de povești. Avem cazuri mult mai serioase".

Asociațiile care luptă pentru drepturile femeilor au publicate zeci de astfel de povești pe rețelele sociale. Una dintre relatări vine chiar de la o minoră, care spune că a fost agresată într-un parc de doi polițiști.

Irina Ilisei, Feminism România: "Cazul din Caracal ne arată că misoginismul ucide şi că avem nevoie de o schimbare la nivelul societăţii pentru a opri crimele împotriva femeilor. În cazul din Caracal, dar şi la cel din Galaţi poliţia a dat dovată de incompetenţă, dar şi de misoginism".

Otilia Mantelers, psiholog: "Am văzut această mişcare şi atunci când a apărut #metoo. Acum curajul Alexandrei şi curajul altor femei care au scris le-a făcut şi pe altele să mărturisească, pentru că motivul principal pentru care noi nu spunem ce ni s-a întâmplat este că noi, în calitate de victimă, internalizăm ruşinea şi dezgustul pe care ar trebui să le simtă cel care agresează".

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în primele 6 luni ale acestui an au fost înregistrate 946 de cazuri de viol la nivel național.

