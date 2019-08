Animație grafică. Curtea lui Gheorghe Dincă, scanată. Ce au descoperit radarele

Apare o nouă certitudine în dosarul Caracal. Institutul Naţional de Medicină Legală a confirmat miercuri că fragmentele de oase găsite într-o pădure de lângă oraş, în urmă cu o săptămână, aparţin unei adolescente, dar nu Alexandrei Măceșanu.

Aşadar vorbim oficial despre probe clare privind o a doua victimă. Între timp, toată curtea lui Gheorghe Dincă, principalul suspect, este scanată cu ajutorul unor radare. Specialiştii în geodezie aduşi de procurori încearcă să afle ce se ascunde sub pământ.

Expertiza antropologică realizată de IML

Specialiştii de la IML au finalizat o primă expertiză, cea antropologică.

Pe baza unor teste minuţioase, speciaistii IML au ajuns la concluzia că fragmentele de oase abandonate şi împrăștiate în pădurea de lângă Caracal aparţin unei persoane de sex feminin ce ar fi avut vârsta curprinsă între 15 şi 19 ani. Însă doar testul ADN va confirma cu certitudine identitatea victimei, câtă vreme Gheorghe Dincă a mărturisit că acolo ar fi abandonat-o pe Luiza, prima tânără pe care a spune că ar fi răpit-o în primăvară şi i-ar fi incendiat trupul fără viaţă.

Anchetatorii sunt convinşi că nu este vorba despre rămăşiţele Alexandrei Măceșanu, cea de-a doua adolescentă despre care Dincă spune că ar fi răpit-o şi ar fi ucis-o. Fata din Dobrosloveni avea 14 ani. Pe de altă parte doar testele ADN care vor fi gata în câteva zile vor confirma dacă este vorba într-adevăr despre Luiza Melencu sau dacă Dincă a mai făcut o victimă.

Radare de ultimă generație folosite în curtea lui Dincă

Ori tocmai pentru că există această temere, de miercuri, curtea casei suspectului din Caracal este scanată centimetru cu centimetru. Specialiştii în geodezie aduşi în ajutor verifică proprietatea cu ajutorul unor radare de înaltă tehnologie, asemeni celor utilizate de computerele tomograf.

Aparatul poate realiza o imagine computerizată a tot ceea ce se află sub pământ, la o adâncime de câţiva metri. Iar măsurătorile le pot oferi informaţii despre eventuale săpături ascunse, care ar fi putut fi făcute de Gheorghe Dincă. Există speranţa că aceste radare ar putea oferi inclusiv imagini cu eventuale dovezi. Iar acolo s-ar putea săpa cu atenţie în profunzime. Cel puțin până în acest moment, spun surse din anchetă, ar fi fost identificate zece astfel de locuri, ce ar urma să fie săpate în zilele următoare în profunzime.

La aceste operaţiuni asistă, ca de fiecare dată, şi Gheorghe Dincă. Suspectul a fost dus miercuri dimineaţă la Slatina. La cererea procurorilor DIICOT, un judecător de drepturi şi libertăţi i-a prelungit mandatul de arestare preventivă cu 30 de zile. O decizie pe care bărbatul nu a contestat-o. Mai ales că între timp s-a ales cu o nouă plângere.

Acuzații de viol la adresa lui Dincă

O femeie de 49 de ani dintr-un sat de lângă Slatina care îl ajutase pe Dincă în gospodărie îl acuză de viol.

Victimă: "A venit el nenorocitul, în grădină, m-a tras de mână, până la uşă la el unde dormea el în casă. Mi-a învârtit mâna după păr, m-a băgat în casă. Am început să zbier, nu ştiu dacă m-au auzit vecinii. Am scăpat după aia şi am ieşit afară."

De anchetă în acest caz, se vor ocupa până la urmă tot procurorii DIICOT, pentru că magistraţii de la parchetul Caracal au decis să îşi decline competenţă în favoarea celor care instrumentează cazul celor doi tinere răpite.

