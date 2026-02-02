Plăţile efectuate în anul 2025 pentru tichetele sociale pe suport electronic destinate persoanelor vulnerabile au însumat 274,4 milioane de lei în cadrul a două tranşe de sprijin pentru produse alimentare şi mese calde, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea AGERPRES.

"Măsura de acordare a sprijinului material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, sub forma tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, reglementată de OUG nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, a fost implementată în anul 2025 prin două tranşe de alimentare a suporturilor electronice. Prima tranşă, realizată în luna septembrie 2025, a avut la bază listele transmise de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi a vizat 1.115.715 destinatari finali, valoarea plăţilor fiind de 137.341.375 lei. A doua tranşă a fost efectuată în luna decembrie 2025, pentru 1.115.691 destinatari finali, suma achitată fiind de 137.060.125 lei", susţin reprezentanţii MIPE.

Cine sunt beneficiarii programului

Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate, în vederea reducerii riscului de sărăcie şi excluziune socială.

Beneficiarii programului sunt pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizaţie socială; copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei; familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

