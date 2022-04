Cântărețul de manele Jador îl acuză pe primarul Timișoarei de rasism: ”Poate sunt prea negru”

Facebook.com

Un cântăreț de manele îl acuză de discriminare pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, precum și pe timișoreni, pentru că nu a reușit să încheie un contract cu Filarmonica Timișoara, ca să suțină acolo un concert de manele.

Este vorba despre cântărețul de manele Jador, care ar fi vrut să cânte la Filarmonica Timișoara, unde, de altfel, deja începuse să vândă online bilete pentru un spectacol pe 17 mai, chiar dacă nu avea un contract încheiat în acest sens, potrivit publicației online Timiș Online.

Zvonurile că la Filarmonica Banatul Timișoara urma să aibă loc un concert de manele au fost infirmate rapid chiar de către conducerea Filarmonicii, într-un mesaj pe Facebook.

”Stimată audiență,

Informația care circulă în presă despre susținerea unui concert de alt gen muzical decât cel promovat de instituția noastră este una falsă. Deși încurajăm dragostea pentru muzică în toate formele sale, credem că, în funcție de complexitatea și dinamica evenimentelor, există spații mai mult sau mai puțin adecvate pentru a surprinde valoarea diferitelor acte artistice propuse.

Ne pare rău pentru această dezinformare, dar avem încrederea că publicul Filarmonicii Banatul și nu numai cunoaște agenda artistică propusă și își poate fundamenta concluziile în baza experiențelor de până acum.

Atenția față de imaginea instituției este o valoare importantă pentru noi, având grijă ca demnitatea tuturor artiștilor să fie respectată - atât prin încurajarea susținerii concertelor în spații adecvate conceptelor artistice propuse, cât și prin asocierile asumate.

Misiunea noastră rămâne aceea de a integra, insufla și încuraja, prin interpretare și educație, pasiunea pe tot parcursul vieții pentru muzica clasică, devenind o instituție muzicală de referință.

Vă mulțumim!” - a transmis conducerea Filarmonicii.

Nu a durat mult și cântărețul de manele Jador a reacționat pe rețelele de socializare, lansând acuzații la adresa primarului Timișoarei și a timișorenilor, pe care i-a acuzat de rasism.

El susține că i s-a refuzat organizarea concertului de manele la Filarmonica Timișoara din cauza faptului că este ”țigan” și că ”poate sunt prea negru şi îi deranjează”.

Totodată, Jador i-a transmis primarului Fritz că el a făcut o facultate și un master, că și-a ”depășit condiția”, iar în versurile sale nu sunt ”greșeli gramaticale”, ”pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri”.

Mesajul lui Jador:

”În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor de la noi, de fapt toate televiziunile de la noi, pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Îți dai seama, mi-am dat seama din start. Țigan, manele. Primarul, am înţeles că nu a fost de acord, și cu o fată, Roxana, care a făcut consiliu special pentru Jador, să nu vină acolo.

Bă, ce vreau eu să spun e că oricum nu o să mai vin niciodată la Timişoara să cânt, în orașul Timișoara nu o să mai vreau să cânt vreodată, pentru că mi se pare că sunt nişte oameni care…

Da, sunt ţigan şi mă bucur că sunt. Și mi-am depășit condiția, am făcut o facultate, domnule primar. Și am făcut un master, doamna ... Am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador… Este foarte greu, domnu primar. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau poate dumneavoastră sunteți în asentiment cu mine, dar ... sper cu acest mesj, cu oamenii din Timișoara care discriminează țiganii sau un gen muzical, nu știu ce discriminează oamenii ăştia, pentru că îți dai seama, nu-mi dau seama care este motivul principal. Needucaţia mea sau nu știu ce aspecte, poate am părul prea negru, poate sunt prea negru şi îi deranjează. Pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, domnu primar, nu o să găsiți niciodată greşeli gramaticale. Ori de altfel, care ar fi? Ritmul vă deranjează? În fine. Suntem români cu toții.” - a transmis cântărețul de manele.

Ce spune primarul Timișoarei despre acuzațiile lui Jador

În replică, primarul Dominic Fritz a transmis, după filmarea postată de cânărețul de manele, potrviti tion.ro, că poate şi el își dorește să joace fotbal în Arena Naţională, ”dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo”.

”Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract. Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil“, a transnis edilul.