Cand e bine sa vopsesti ouale de Paste? Afla ce spune biserica

Intre cele doua evenimente esentiale ale crestinismului, Rastignirea si Invierea, muritorii cinstesc jertfa Mantuitorului, inrosind oua. Sunt un simbol al sacrificiului, pentru ca au culoarea sangelui.



Intrebarea este cand putem incondeia ouale ca sa nu pacatuim? Romania este impartita in aceasta privinta. Unii cred ca numai joia si sambata, altii prefera ziua de vineri. Nu exista reguli, transmit mesagerii bisericii ortodoxe.

La malul marii in Dobrogea, se pastreaza regula zilei de joi, cu coji de ceapa. In curte, la aer curat, femeile isi aseaza masa de lucru si pescuiesc cu rabdare oul rosu din cratita folosita doar pentru asa ceva.

In alte provincii, lucrurile stau exact pe dos. La Bistrita, oamenii stiu ca poti sa vopsesti ouale in Vinerea Mare sau in Vinerea Seaca. Nici in Oltenia nimeni nu se abate de la acest ritual.

Dincolo de acesta disputa, cei mai relaxati par orasenii. Le iau gata inrosite din supermarket.

Specialistii in folclor au insa teoria lor: "In credintele populare se spune ca in Vinerea Neagra doar se coace cozonacul si pasca. Ouale se vopsesc doar in ziua de joi sau de sambata".

Mult mai relaxat este mesajul bisericii ortodoxe. Preotii spun ca nu exista o dogma care sa spuna clar in ce zi se vopsesc ouale. Important este sa facem asta.

