Călătorie de coșmar, marca CFR, cu 7 ore întârziere. Pasagerii au dormit printre banchete: ”A fost oribil”

CFR Călători și-a bătut recordul pe acest an în materie de întârziere a trenurilor. Cursa InterRegio București-Budapesta a ajuns la destinație cu 7 ore întârziere, după ce a rămas luni noapte în câmp, în județul Brașov, din cauza unei defecțiuni.

Dimineață compania și-a cerut scuze prin intermediul unui comunicat apoi le-a oferit pasagerilor apă, trei ore mai târziu, la Sibiu, și mâncare abia când au ajuns la Arad.

Trenul InterRegio 472, plecat din București la ora 18 și 25 de minute, a rămas înțepenit la ieșirea din halta Șercaia, în zona Făgărașului. Puțin după ora 22, mecanicul i-a anunțat pe călători că a apărut o defecțiune și că trebuie să aștepte o locomotivă de ajutor, care vă tracta garnitura, formată din 5 vagoane, dintre care doua cușete.

Călătorii au crezut că vor așteptă o oră, cel mult două, dar și-au petrecut toată noaptea în câmp. Unul dintre ei a filmat cum pasagerii s-au întins între banchete, ca să se odihnească. Trenul și-a reluat deplasarea la revărsatul zorilor și a ajuns la Arad la 11 și 30 de minute.

Călător: "Oribil a fost, am stat 7 ore în gara din Sibiu, tot anunțau că vine trenul, dar nu venea nici un tren, eu nu înteleg cum funcționează comunicarea la oamenii ăștia! Cum poți să anunți un tren într-o gară dar trenul să fie blocat în alta parte? Au spus că vine în 100 de minute, a durat 400 de minute. Au adus în tren o sticlă de un litru de apă, care era caldă."

Călător: "Am rămas în câmp vreo 6-7 ore, am stat doua ore să vină altă locomotivă și au zis că-i prea mică, ne-au dus vreo doi kilometri și am așteptat după alta iar."

Cei de la CFR Călători au precizat că totul s-a produs din cauza unei defecțiuni apărute la un boghiu, iar intervenția a necesitat personal tehnic specializat.

La ora 22:12, CFR a înregistrat defecțiunea care remorca trenul Interregio 472. Garnitura plecase din București de aproape 4 ore dar...a rămas pe câmp.

Călătorii au rămas acolo și după miezul nopții, până sosirea locomotivei de ajutor în stația Șercaia.

La ora 1:23, garnitura ajunge în haltă, abia târându-se, tractată de locomotiva veche, iar personalul tehnic începe intervenția. Înlocuirea locomotivei defecte durează alte trei ore, așa că abia spre dimineață, la 4:33, garnitura pleacă, în sfârșit, spre destinația finală, Budapesta.

Oamenii ar fi trebuit să ajungă în capitala Ungariei marți dimineață la 9 și 30 de minute, ora României, dar au ajuns la destinație cu peste 7 ore întârziere.

Potrivit CFR Călători, în primele șase luni ale acestui an s-au înregistrat peste 400 de defecțiuni la garniturile de tren. În această statistică nu sunt incluse incendiile, degajările de fum de la locomotive și nici situațiile în care s-a rupt pantograful.

Dată publicare: 04-07-2023 19:53