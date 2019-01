Bucureștenii nu știu ce să mai creadă despre apa potabilă: "M-am panicat pentru copil”

Cum era de așteptat, mesajele contradictorii ale celor două instituții au îngrijorat mii de bucureșteni.

Apelul Direcției de Sănătate Publică s-a propagat extrem de repede cu ajutorul rețelelor de socializare, iar efectele s-au văzut imediat în oraș.

Pe străzi, în stațiile de transport în comun sau în parcările marilor magazine, toată lumea a cărat bidoane și baxuri cu apă.

"Am sunat la Apa Nova și m-au sfătuit să nu dăm copiilor apă de la robinet". Astfel de mesaje s-au împrăștiat miercuri cu viteza fulgerului prin intermediul internetului. Părinții s-au alertat între ei pe grupurile de socializare și imediat magazinele s-au umplut de oameni care voiau să cumpere apă.

Cele mai aglomerate au fost supermarketurile din sectoarele 5 și 6, acolo unde cei mai mulți s-au plâns de mirosul puternic de clor din apă de la robinet. Unii părinți și bunici s-au speriat atât de tare, încât au cumpărat apă plată inclusiv pentru a-i spăla pe cei mici.

Bucureștean:"M-am panicat pentru copil, dar nu știm care e realitatea".

Bucureștean:"Aseară am spălat-o, dar am văzut că e foarte albă apa și are miros."

După șirul de declarații contradictorii, bucureștenii nu au mai știut ce să creadă. Cel mai greu a fost pentru cei care nu au mașini și au cărat bax-urile cu mâna.

Bătrân: "Eu m-am ferit de apă de la robinet, e și tulbure, și murdară"

Cei care nu și-au permis să dea bani pe apă minerală și-au umplut sticlele la dozatoarele unde doi litri costă 50 de bani.

Deși ultimele analize arată că apa este în valori normale, Ministerul Sănătății recomandă prudență până când vom afla și rezultatele probelor microbiologice.

