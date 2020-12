Bradul de Crăciun, o sursă de optimism și alinare în 2020. Românii se pregătesc deja pentru Sărbătorile de iarnă

Terapia cu brad, beteală și beculețe este cea mai nouă și eficientă metodă de a umple casele de bucurie și de a mai scăpa de tensiunea acumulată în acest an, spun psihologii.

Iar pe rețelele sociale vedem deja pomi instalați și împodobiți cu tot fastul. Brazii, cei naturali din alte țări, dar și cei de plastic, sunt deja disponibili, pe internet, pentru livrare. În schimb, târgurile cu pomi românești se vor deschide în acest an mai târziu.

Înălțat falnic și înfipt în stativ, apoi trântit zgomotos la pământ, încă din prima zi de decembrie... chinurile pomului de Crăciun au început mai devreme față de orice alt an. O lume întreagă tânjește după optimism și alinare. Iar pentru asta... își pune nădejdea în brad!

Am vrut să ne bucurăm mai mult în aceasta perioadă, având în vedere că anul acesta sunt singură cu copiii de sărbători. Ieri am pregătit brăduțul, am decorat casa. E perioada... și pentru copii, dar și pentru mine, cea mai frumoasa din an.

Pentru românii plecați departe, nevoiți să înfrunte și gândul că nu vor ajunge în tara, bradul e și o consolare.

În fiecare an am un mic obicei, îmi place să cumpăr un glob nou, o decorațiune nouă. Anul acesta a fost o mască! Se potrivește cu tot ceea ce trăim... Crăciun fericit familiei mele din România de care mi-e foarte dor, și cu care aș vrea să fiu aproape cât mai mult, dar acum nu se poate.

Alina Iliescu, psihanalist: Ne pregătim mai repede de sărbători ca să aducem acel sentiment de confort, de relaxare, de normalitate în viață noastră. E ca și cum am împărți în porții mici bucuria și vrem să ne țină mai mult. Și că sunt copii, că nu sunt, că suntem în cuplu sau nu, bradul tot aduce acel sentiment al copilăriei.

Cu o singură temerară excepție, a unui brad natural cocoțat pe o soba închisă și izolata în țarc, toți pomii surprinși sunt din plastic. Sunt zeci de variante în magazine, dar prețul lor merge până la 1500 de lei.

Asta și pentru că administratorii piețelor care aveau anii trecuți zone cu brazi adevărați au fost în contratimp cu această dorință evidentă a pieței și încă amenajează. Ei bine da, să urmărești tendințele pe facebook și instagram chiar poate ajuta afacerii! Rămân marile depozite de bricolaj, care livrează și acasă pomi de pepinieră. Sub un metru și jumătate, la 50-60 de lei. Până la 2 metri, 80-90 de lei. Nu uitați totuși că aceste comenzi nu pot fi returnate! Brazii sunt produse susceptibile a se deteriora rapid.

Și, dacă tot credeți că e prea devreme pentru beteala și globuri, aflați că unii au pregătit deja șampania și exersează deja momentul cheie al Revelionului!