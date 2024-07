Ambasadorul Spaniei la București: ”Românii sunt foarte apreciați”. Suntem a doua cea mai mare comunitate străină

Vorbim despre contribuția lor la economia și viața socială din țara de adopție cu ambasadorul Spaniei la București, Excelența Sa, domnul José Antonio Hernández Pérez-Solórzano.

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Evident că am văzut meciul Spaniei, care s-a calificat în semifinalele EURO 2024. Cred că a fost o seară foarte importantă pentru noi toți, a fost o finală anticipată și cred că am văzut un meci în care Spania a jucat foarte tehnic, Germania, în schimb a folosit mai mult forța fizică. A fost o figură foarte frumoasă și a Germaniei, dar noi am câștigat și acum urmează să înfruntăm Franța în semifinale.

Ce credeți că va face Spania în următoarea etapă?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Deocamdată, am putea să spunem că Spania va ajunge în finală. E o echipă tânără, unii chiar și-au serbat majoratul ieri, dar în fotbal orice se poate întâmpla. Sperăm să facem o figură frumoasă, să jucăm bine și să repetăm acel succes din 2012.

După primul gol al Spaniei, echipa Germaniei s-a activat. Nu a fost deloc un meci ușor, am intrat în prelungiri și am avut noroc.

Sunt mulți români care au susținut Spania, dat fiind că e deja țara lor de adopție. Care a fost dinamica românilor care sunt în Spania, în ultimii ani?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Cu siguranță, mulți români s-au dus ieri la culcare foarte târziu, pentru că s-au bucurat și ei pentru victoria Spaniei. În cadrul Uniunii Europene, libera circulație a cetățenilor ne face să nu putem avea o imagine exactă a numerelor, dar la începutul anului 2023, în Spania erau 1.110.373 de cetățeni cu naționalitate română, documentați cu certificat de înregistrare în regim de liberă circulație. Comunitatea de români reprezintă 40% din toți cetățenii străini cu documente de ședere valabile în Spania.

Dacă ne uităm la datele de la Evidența Populației, vedem că sunt înregistrați undeva la 627.500 de români. Date recente de la Asigurările Sociale și de Sănătate indică un număr de 345.706 lucrători români afiliați, care contribuie, dintr-un total de peste 2,7 milioane de cetățeni străini afiliați.

Asta înseamnă că românii sunt a doua cea mai mare comunitate străină din Spania, după Maroc, și înaintea Columbiei și a Italiei, Venezuelei și Chinei.

”Muncitorii români sunt foarte apreciați, în toate domeniile”

Aveți date cu privire la revenirea românilor acasă? Când a început acest proces invers?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Este un proces cu evoluție continuă, undeva la 20.000 de cetățeni români își primesc pensia din Spania, e o cifră destul de importantă.

În ce domenii activează românii care sunt în Spania? La început a fost domeniul agricol cel mai accesat, apoi construcțiile și imobiliarele. Acum?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Acum avem o altă generație, o generație care s-a format profesional în Spania sau care au venit deja formați din România, astfel încât ei se regăsesc în toate sectoarele. Este important să subliniem că muncitorii români sunt foarte apreciați, în toate domeniile. Un element surprinzător este puterea lor de inițiativă. Foarte mulți dintre ei sunt antreprenori sau PFA-uri, freelanceri- este un amănunt demn de luat în seamă.

Cam câți români credeți că au revenit din Spania în România în ultimii ani și de când a început această migrație?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Numărul maxim de români a fost în 2012. Erau înregistrați în acel moment la Evidența Populației 897.203 de români. Menținând proporțiile, ne putem gândi că numărul real de cetățeni români în Spania a fost de 1,5 milioane.

Este greu să avansăm cifre, datorită liberei circulații. De exemplu, un antreprenor spaniol care activa în Craiova a venit în România pentru că angajații lui în Spania erau români. A venit în România, a investit, are un teren pe care îl folosește pentru generarea de energie regenerabilă.

”Principalul obstacol este că au dificultăți de a găsit forță de muncă”

Cât de interesați sunt și investitorii mari din Spania să vină în România?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Schimburile economice au crescut foarte mult de când România a intrat în Uniunea Europeană, din 2007, de când a aderat, comerțul cu Spania a crescut de peste trei ori. Din păcate, nu se cunoaște în Spania întreg potențialul comercial și economic al României.

Ne bucurăm de prezența unor companii puternice din Spania aici, în România, dacă vorbim de domeniul auto, investițiile au crescut foarte mult. Avem 3-4 companii care lucrează cu Dacia și cu Ford, produc componentele electrice pentru aceste mașini. De asemenea, avem companii spaniole în inginerie, dezvoltare imobiliară, consultanță.

Care ar fi principalele piedici de care v-au vorbit investitorii din Spania? De ce se plâng ei?

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano: Principalul obstacol este că au dificultăți de a găsi forță de muncă, atât calificată, cât și necalificată. La asta se adaugă lipsa de cunoaștere a pieței românești. Nu ne afectează doar pe noi, ci pe toate companiile, atât străine, cât și românești.

Vorbim și de avantajele pe care le are România. Acestea sunt un regim de taxe și impozite atractiv, rețelele foarte bune de telecomunicații și internet, rapiditatea transpunerii în legislația națională a politicilor europene.

