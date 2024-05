Exemple de reușită în administrația publică. Cum arată Gava, localitatea cu o calitate a vieții mult peste media din Spania

Țările moderne au multe zone în care edilii, ajutați de specialiști, fac performanță în administrația locală pentru binele comunității.

Colegul nostru, Rareș Năstase, a găsit în Catalonia, Spania, exemple de reușită.

Gemma Badia este primarul orășelului Gava, o localitate cu aproape 42.000 de locuitori și o intindere de 31 de km pătrați, din Regiunea Cataloniei.

A câștigat alegerile în 2021, când primarul anterior a devenit ministru al Transporturilor, în Guvernul de la Madrid, iar ea fusese, din 2015, consilier local. Înainte să lucreze în administrație, a condus o firmă prosperă de marketing și publicitate, care lucra cu companii mari, din sudul Spaniei.

Gemma Badia, primar la Gava: "Să nu te schimbi, să rămâi coerent. Trebuie sa nu uiti cine ești si că lucrezi pentru oameni. Să nu fii deasupra lor, ci acolo jos, la bază si să ajuți."

Și-a dorit să implementeze și în administrația publică experiența, viziunea și cunoștințele căpătate în mediul de afaceri.

Nu vede mari diferențe, pentru că a găsit oameni muncitori, onești și bine pregătiți, cu care să lucreze.

Gemma Badia, primar la Gava: "E important să ai de la echipa ta semnalele din comunitate, să te informeze corect și să știi care sunt problemele cetățenilor."

A postat pe rețelele de socializare care e strategia pentru oraș, dar i-a chemat pe localnici, la consultări, ca ei să decidă care sunt prioritățile, din lista de proiecte.

Prima investiție făcută în primul an de mandat a fost un cartier cu locuințe sociale.

Rareș Năstase: ”Aici sunt 7 blocuri, care au apartamente cu 2 sau 3 camere. Jumătate dintre locuințe au fost scoase la vânzare și restul au fost oferite spre închiriere, tinerilor, dar și persoanelor cu o situație materială mai redusă. Apartamentele la vânzare s-au dat în totalitate, iar lista pentru închiriere, la primărie, e lungă."

Locatară: "Da, aici sunt locuintele sociale. Sunt și la vânzare și de închiriat."

Orașul Gava face parte din Zona Metropolitană Barcelona, unitate administrativă care funcționează aproape ca un Consiliu Județean de la noi.

Aceasta gestionează problemele de infrastructură, rețele edilitare, spații verzi și managementul deșeurilor într-un areal cu 36 de orașe și comune, întinse pe mai bine de 600 de km pătrați.

Toți primarii localităților respective fac parte dintr-un for de conducere, dar sunt și membri în diverse comisii, înființate pentru a rezolva toate problemele din areal și pentru a imbunatăți calitatea vieții locuitorilor. Primărița de la Gava răspunde, în consiliu, de serviciile sociale și forțele de muncă.

Gemma Badia, primar la Gava: "Ai multe minorități, ai de rezolvat probleme, sunt zone industrial către care oamenii migrează."

Gava are în componență și două sate, în care se face agricultură și oamenii cultivă sparanghel, livrat în toată Spania. În plus, are și ieșire la mare. Adică o zonă cu plajă și cu potențial turistic uriaș, la 15 kilometri de celebra Barcelona.

Un alt proiect decis de cetățeni a fost o bază sportivă. Sunt gata terenurile, se mai lucrează la parcare. Tot aici s-au modernizat și 4 drumuri, către mare. Deși există presiune mare pentru construcții turistice, oamenii nu și-au dorit aici hoteluri și pensiuni, acestea nu au fost permise, municipalitatea a ținut cont de dorința lor.

Între sate și zonele cu plaje, primăria a amenajat un traseu de promenadă, pentru pietoni și bicicliști. Totul arată impecabil, toate străzile de-a lungul coastei au cartiere cu imobile mici, de cel mult 3 etaje. La Gava și Casteldefels sunt numeroase vile care aparțin unor celebrități, de la fotbaliștii echipei Barcelona, la artiști și oameni de afaceri. Aici deține o proprietate și Lionel Messi, dar și mulți cetățeni cu stare, din alte părți ale lumii.

Cel mai recent proiect al municipalității se numește Gava Circular - un set de măsuri aflate în implementare, pentru sustenabilitate și dezvoltarea unei economii circulare, proiect premiat la nivel internațional, în 2022.

Acesta a vizat și conducte subterane, pentru apă, necesară locuințelor, dar și o componentă eco, prin care apa reziduală e transformată în apă folosită în agricultura din cele 2 sate aparținătoare.

Gava a fost în 2019 primul oraș din Spania care a aplicat la sistemul de folosire inteligentă a resurselor de apă - ”Water Wise”.

Gemma Badia primar la Gava: "Lumea se schimbă, oamenii au speranță mai mare de viață."

Tot la Gava au fost modernizate multe bulevarde, în ultimii 5 ani. Artere în care a fost redus spațiul destinat mașinilor și a crescut spațiul pentru biciclete.

În toate proiectele asumate, edilul din Gava vorbește despre asumare și responsabilitate.

Gemma Badia primar la Gava: "Trebuie să nu fii fals, sa nu ii minti pe oameni pentru că oamenii se prind. Sa faci ceea ce spui, să ai aceasta constanță în a face ce promiți."

Gava se dezvoltă frumos, într-un ambient în care se pune accent pe ecologie, urbanism și evoluție smart, a comunității.

Un loc care are și urbanizare pe verticală, și industrie și acces facil la portul și aeroportul Barcelonei, dar și multe parcuri, plus sector agricol și dune de nisip fin, la mare.

Oamenii de aici au un primar care a înțeles că succesul și prosperitatea cetății vin doar din colaborarea mediului privat, cu administrația locală.

Edilul și alegătorii săi au obținut un oraș curat, cu o calitate a vieții mult peste media din Spania.

