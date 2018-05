Agricultura României, în cădere pentru că nu sunt lucrători: "Salariile sunt mici”

Pro TV

România, cândva o țară agricolă, a ajuns în situația în care nu are nici sistem de irigații, nici specialiști în domeniu, cât să facem performanță. Deși cererea de forţă de muncă este uriaşă în acest domeniu, sunt prea puțini doritori.

Liceele de profil reuşesc cu greu să îşi formeze clasele, iar absolvenţii nu se bat să muncească pământul părinţilor, pentru că se tem de eșec.

Acești elevi învață la Colegiul pentru Agricultură din Prejmer - singurul din zona Brașov-Covasna. Deși cei mai mulți au părinți cu pământuri și multe animale, nu se grăbesc să le continue munca.

Alexandru Cioflec: "Am încercat să mă integrez în piață cu brânză, produse lactate, cașcaval, caș... S-a întâmplat că am rămas cu câteva sute de kilograme și a trebuit să le dau la porci. Nu am reușit să o vând, nu se caută brânză direct de la fermier. Uitați, brânză bio, făcută azi dimineață! Nu, mulțumesc, am cumpărat aseară din supermarket."

Câțiva dintre tineri au fost recent în Olanda, într-un schimb de experiență, iar acum se gândesc să se mute acolo.

Anamaria Moise: "La sfârșitul zilei ai picioarele murdare, părul deranjat, dar îți strălucesc ochii de fericire!"

"Îmi place să lucrez cu elevii români pentru că sunt foarte motivați, fac o treaba foarte bună, sunt interesați și vorbesc foarte bine limba engleză. Sunteți foarte tari!"

Ovidiu Oprea: "Salariile sunt mici și eu ca să muncesc în România și apoi să îmi deschid o fermă, nu cred că aș putea. Nu cred, pentru că sunt salariile mici."

Lucian Popescu: "Termin liceul, merg la facultate și apoi voi lucra ca medic veterinar în altă țară, deoarece aici nu sunt salarii bune. Nu văd un viitor aici."

De exemplu, în România, un zilier care muncește de dimineață până seară pe câmp, ia în medie, 80 de lei. Cei din Olanda primesc 80 de euro.

În aceste condiții, fermierii de la noi se plâng că nu au cum să țină ritmul.

Specialiștii, în schimb, sunt foarte bine plătiți și aici, dar nu-i găsești. Orice fermă are nevoie, de pildă, de cel puțin un mecanic agricol, însă la Colegiul de la Prejmer nu există nicio clasă cu această specializare.

Flavius Foica, directorul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară Prejmer: "Am propus spre școlarizare o clasă de mecanici agricoli acum trei ani sau patru ani și s-au înscris trei elevi, sub efectivul minim cu care se poate forma o clasă."

Un mecanic agricol poate să ia și 10.000 de lei lunar.

