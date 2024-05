Bear Grylls l-a ajutat pe Russell Brand să se boteze în Tamisa. ”Isus era distractiv, liber și sălbatic” VIDEO

Russell Brand a distribuit un videoclip pe rețelele de socializare în care detaliază modul în care Grylls a fost unul dintre cei doi bărbați care l-au „flancat” în timpul ceremoniei de botez pe care a ținut-o în locul unde locuiește, în Henley-on-Thames, Oxfordshire, scrie Independent.

Comediantul de 48 de ani a numit anterior botezul drept „oportunitatea de a lăsa trecutul în urmă”, la mai puțin de un an după ce un documentar Channel 4 Dispatches a dezvăluit acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui.

First week as a Christian and the biggest challenge has been… pic.twitter.com/GHTL8g0Orl