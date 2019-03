Acuzații grave pentru o profesoară din Focșani. „Și-a ieșit din fire, mi-a lovit copilul”

Pro TV

Anchetă la o școală din Focșani! O profesoară de engleză este acuzată de mama unui copil că l-ar fi agresat pe cel mic chiar sub privirile ei. Cadrul didactic nu a răspuns acuzațiilor, însă ceilalți profesori spun că totul ar fi fost o înscenare.

Mama elevului de clasa a 5-a a mers la școală supărată că fiul ei ar fi fost neîndreptățit, în urmă unui test susținut la limba engleză. Profesoara i-a spus femeii că lucrarea - care a primit notă 8 - ar fi fost modificată ulterior de elev, iar discuția a degenerat.

„Doamna și-a ieșit din fire și mi-a lovit copilul țînând lucrarea în mâini spunându-i dacă vrei zece, na zece, poftim zece. Pentru câteva momente, nu am reacționat pentru că am rămas efectiv șocată de ceea ce am văzut”, a spus Aurelia Cioara, mama elevului.

În urmă incidentului femeia a reclamat profesoara la conducerea școlii. Directoarea instituției a refuzat însă să ofere un punct de vedere, iar cadrul didactic acuzat parcă a intrat în pământ.

Colegii de breaslă au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere și spun că totul ar fi "trucat".

„Părerea mea este că doamna a venit pregătită să declanșeze ceva, un scandal pentru că a venit să conteste o notă de 8, se pare că în lucrare s-a umblat acasă de către copil și de aici a apărut diferența de opinie între profesoară și mămică”, apsune Tiberiu Dinu, profesor.

Mama copilului a făcut o sesizare și la inspectoratul școlar, care cercetează acum cele întâmplate.

„S-a constituit o comisie alcătuită din trei inspectori școlari care se va deplasa săptămâna viitoare în școală pentru a analiză situația și pentru a stabili dacă este adevărat ceea ce s-a reclamat și în momentul în care vom avea o concluzie se vor stabili și măsurile care se impun regulamentelor în vigoare”, a declarat Tamara Mocancă, purtătorul de cuvânt ISJ Vrancea.

Între timp, elevul a primit consiliere psihologică și va merge în continuare la cursuri.

