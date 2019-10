35% dintre români sunt în pragul sărăciei. Comuna unde asistenta socială este de fapt agent de turism

Joi este Ziua internaţională dedicată eradicării sărăciei, iar noi suntem printre cei care au de luptat cel mai mult cu acest fenomen, ne aminteşte Comisia Europeană.

În vreme ce un român din trei se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, autorităţile nu fac mai nimic pentru a schimba situaţia. Ar trebui să avem 11.000 de asistenţi sociali profesionişti, însă în primării, sarcinile lor sunt preluate de oameni fără calificare în domeniu.

Am cunoscut doi fraţi care au 8 şi 10 ani, însă nu merg la şcoală. Părinţii trăiesc de pe o zi pe alta din alocaţiile lor şi din ce mai câştiga tatăl, la negru. Stau înghesuiţi într-o casă mică, cu doar două camere, pe care le împart cu alte 4 rude.

Asistenta socială din comună este, de fapt, agent de turism şi lucrează la centrul de informare a vizitatorilor, aşa că nu prea are timp de vizite în casele nevoiaşilor.

Anastasia Leon, angajată la primăria Cața: În partea de asistenţă socială nu am studii. Nu am niciun curs, e temporar.

Reporter: Cât de des faceţi teren?

Anastasia Leon, angajată la primăria Cața: Foarte des. Ultima dată am fost la Ioneşti, într-un caz. Data nu ştiu exact. Acum o lună.

Reporter: Spuneaţi că mergeţi des.

Anastasia Leon, angajată la primăria Cața: Mai am o colegă.

Nici în comuna Merișani, din Argeş, lucrurile nu stau mai bine. Cei 70 de asistaţi sociali sunt în grijă bibliotecarului şi a juristului primăriei. Asistent social calificat nu există, deşi legea obligă autorităţile să angajeze unul.

Luigi Ionescu, primar comuna Merișani: „Am avut scos postul la concurs şi nu a venit absolut nimeni din cauză şi salariului şi volumului de muncă foarte mare."

Gabriel Șerban, jurist: "Banii îi iau pentru fuctia mea de bază, pentru funcţia de consilier juridic. Nu primesc nimic pentru faptul că mă ocup şi de dosarele de ajutor social!"

32,5% dintre români sunt în risc de sărăcie şi excluziune socială, arată datele Eurostat. Ne depăşesc doar bulgarii, cu puţin.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, doar 20% dintre primării au un asistent social calificat.

Daniela Lupu, asistent social principal: „Trebuie să mergi să evaluezi familia respectivă pentru a preveni situaţia de risc în care se pot afla beneficiarii."

Un alt lucru îngrijorător, subliniat de comisarii europeni, este că rata de sărăcie a persoanelor apte de muncă, dar care nu lucrează sau fac asta ocazional, a crescut cu 50% în ultimii 9 ani.

Mulţi români nu ştiu cum e să fii angajat, să primeşti un salariu şi să ai asigurată o pensie.

Deşi a fost adoptată în 2016, legea venitului minim de incluziune, care propune o adevărată reformă în domeniul asistenţei sociale, nu a intrat în vigoare.

Agenţia Naţională pentru plăti şi inspecţie socială a precizat, la solicitarea Pro TV, că motivul este unul tehnic: nu avem încă un sistem informatic care să conecteze şi să transfere date între cei de la Evidenţa populaţiei, ANAF, ministerele Educaţiei şi Muncii. Poate în 2021, spun oficialii.