Prăpăd pe o trecere de pietoni. O fetiță și o femeie au murit, un alt copil e în stare gravă

Prăpăd pe o trecere de pietoni din localitatea Bod, judeţul Braşov.

O fetiţă de 8 ani a murit şi un băieţel de 7 ani a fost grav rănit, după ce şoferul unei autoutilitare, care circulă cu viteză, nu a putut opri la timp.

În urma impactului, vehiculul a ricoşat într-o altă maşină în care se afla o femeie de 74 de ani.

Din păcate şi pentru aceasta coliziunea a fost fatală, a murit în scurt timp la spital.

Potrivit martorilor, şoferul de 69 de ani circula cu viteza şi a lovit iniţial doi copii care traversau strada pe trecerea de pietoni, apoi ar fi izbit cu maşina o femeie de 74 de ani.

Martor: "Erau pe trecere, traversau, duba a venit de acolo şi s-a oprit tocmai acolo, o fetiţă aicea".

Reporter: "Avea viteza duba?"

Martor: "Dacă a ajuns tocmai acolo şi cu planetarele rupte!"

Martor: "Eu am văzut un nor de praf, după aia am văzut fetiţa lovită şi după aia, după norul de praf, eu am fugit să văd, el s-a oprit în stâlp acolo şi după transformatorul acela am mai văzut încă un copil. Şi după aia am văzut-o şi pe doamna"

Reporter: "Deci i-a luat pe toţi trei".

Martor: "Pe toţi trei..."

În urma impactului, fetiţa de 8 ani a murit pe loc, iar băiatul de 7 ani şi femeia de 74 de ani s-au ales cu răni grave. Din păcate, şi femeia s-a stins la spital.

Bărbat: "Păi încetineşti când ajungi la o trecere de pietoni, nu? Că-s copii, nu? Grădiniţa aproape, şcoală. Doar nu eşti dobitoc. Uitaţi, nici 50 de metri nu sunt de acolo până aici!"

La faţa locului au ajuns două echipaje SMURD, 2 ambulanţe şi o autospecială cu apă şi spumă.

Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Braşov: "O fetiţă de opt ani a fost resuscitata, era inconştientă, dar, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de către medici, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare."

Singurul supravieţuitor al acestei tragedii, băiatul de 7 ani, se află sub supravegherea medicilor, în stare gravă. Acum, şoferul de 69 de ani s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Alina Ivan purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov: "Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero."

Poliţiştii urmează să stabilească acum şi viteza cu care circulă bărbatul.