Povestea unui bebeluș care a supraviețuit fără mâncare și apă, timp de două zile. L-a salvat fratele de 3 ani

Mama sa a fost ucisă, iar fratele de trei ani a fost găsit rătăcind pe un drum din orașul Camden, din statul american Arkansas, informează The Independent.

Potrivit poliției din Arkansas, un băiețel de trei an identificat drept Kylen a fost găsit luni dimineața în timp ce rătăcea pe un drum din Camden. Autoritățile au precizat că băiețelul avea zgârieturi pe trup, da că părea să fie sănătos. După ce au postat o fotografie pe Internet, au descoperit că mama sa, Lisa Holliman, în vârstă de 25 de ani, a fost dată dispărută.

Astfel, șeriful din ținutul Ouachit s-a întors în zona în care a fost descoperit copilul, unde a găsit o mașină râpă, nefiind vizibilă din drum. Oamenii legii au descoperit trupul femeii în afara mașinii. Ea a murit din cauza rănilor, după ce a fost aruncată din autoturism. Totodată, fratele de un an se afla în mașină, prins cu centură de siguranță în scăunelul său, fiind în stare bună.

„Fără nicio îndoială, au trecut prin iad”, a spus detectivul Nathan Greenley.

#BREAKING: Ouachita County deputies say mother of boy found wandering road died in a car accident. Deputies say another child was found in the car but wasn’t injured. #ARNews pic.twitter.com/YnxSYbJ1eq