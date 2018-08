Povestea unei imagini tulburătoare din Piața Victoriei: ”Mi-a dat jet direct în față”

Femeia în scaun cu rotile care s-a aruncat peste un bărbat să-l protejeze de jandarmii care-l târau și dădeau cu gaze lacrimogene în Piața Victoriei a povestit ce s-a întâmplat atunci.

Dany Kiss a povestit pentru HotNews experiența brutală prin care a trecut. Ea și prietenul său de familie, Mihai, se aflau în spatele jandarmilor și strângeau gunoaiele.

Dany povestește că forțele de ordine i-au pulverizat în față gaze lacrimogene, că au lovit-o, iar în momentul în care și-a văzut prietenul târât de jandarmi pe asfalt s-a aruncat peste el să-l protejeze.

”La un moment dat l-am întrebat pe un jandarm de ce dau cu gaze că noi nu suntem violenți. Lângă el, un alt jandarm avea un spray sau butelie de gaz, nu știu exact cum se numește, l-a agitat de 2 ori și mi-a dat jet direct în față. Distanța între noi era foarte mică.



Nu mai vedeam, nu mai puteam să respir. Știu că câțiva jandarmi m-au împins, m-au bruscat. Le-am spus să nu mă atingă, dar ei au continuat, am simțit un pumn în ficat. În fata mea, Mihai era târât pe asfalt de un jandarm. Când l-am văzut, am desfăcut legatura de la rucsacul din spatele scaunului. Menționez că aveam picioarele legate cu un tricolor și mijlocul legat de rucsac. Am desfăcut rucsacul și m-am aruncat peste Mihai, protejându-l să nu îl aresteze jandarmii. Totul s-a petrecut foarte repede. Vedeam foarte puțin, nu puteam să respir. Simțeam doar lovituri de bocanci”, a povestit femeia.

