Momentul șocant în care un leagăn uriaș se prăbușește, într-un parc de distracții. VIDEO

Incidentul a avut loc la parcul de distracții Kankaria, în cursul după-amiezii. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate observa cum leagănul uriaș se rupe și se prăbușește la pământ, sub privirile îngrozite ale celorlalți turiști, scrie Unilaid.

Potrivit presei locale, 28 de persoane ar fi fost duse la spital cu răni grave. Victimele au fost identificate ulterior, fiind vorba despre doi tineri de 22, respectiv 24 de ani.

Ca urmare a incidentului, a fost deschisă o anchetă. Autoritățile încearcă să stabilească dacă parcul de distracții avea licență de funcționare și dacă uriașul leagăn fusese verificat.

Huge #Mishap at #Kankaria

3 Dead and over 15 injured as Ride Collapsed at Kankaria #Adventure Park in #Ahmedabad

Injured immediately rushed to LG Hospital. pic.twitter.com/UM1Lu6VVD8