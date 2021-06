Mama fetei care a fost lovită într-un liceu din Timișoara face dezvăluiri șocante: ”I-au dat foc cu bricheta”

După scenele revoltătoare filmate într-o şcoală din Timişoara, în care o elevă era lovită şi umilită de patru colegi, Inspectoratul Şcolar Judeţean a luat primele măsuri.

Conducerea liceului a fost demisă, iar cei 4 elevi vor avea nota scăzută la purtare. Între timp, o nouă plângere a fost înregistrată la Inspectoratul şcolar după ce un director de la altă şcoală este acuzat că ar fi lovit un elev.

Mama copilei agresate povesteşte că astfel de hărțuiri durau de câteva săptămâni şi că diriginta elevilor ştia acest lucru. Imediat ce a văzut imaginile tulburătoare, femeia a depus o plângere la poliţie.

Mama fetei: "În prima fază într-o zi i-au dat foc cu bricheta, tot în ziua aia, la o zi, două iau tăiat din păr. Eu am aflat am sunat-o era la şcoală, nu a vrut să îmi recunoască pentru că îi era teamă pentru că au ameninţat-o ca o bat. Am sunat diriginta, am rugat-o să ia măsuri. Dacă nu erau filmările astea cine ştie cât era maltratat copilul ăsta în şcoală. "

Cei din inspectoratul Şcolar Judeţean spun că a fost demisa conducerea şcolii, iar ancheta nu se va opri aici.

Între timp a fost deschisă şi o anchetă penală.

Aurora Voicila, purtător de cuvânt IPJ Timiş: "Se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun."

Miercuri, un nou caz de violenţă a apărut la o şcoală din judeţ. Bunica unui copil îl acuză pe directorul şcolii că l-ar fi lovit pe nepotul ei. Şi aici a fost deschis un dosar penal, iar cei de la Inspectorat fac cercetări.

Marin Popescu, inspector-sef ISJ Timiş: ”Vom primi un raport ca urmare a ceea ce se găseşte acolo şi vom lua deciziile în cunoştinţă de cauză.”

Potrivit Inspectoratului şcolar, propunerea de exmatriculare a elevilor filmaţi în timp ce-şi chinuiau colega era greu de aplicat în clasa a nouă, în condiţiile în care zece clase sunt obligatorii.