Doi copii au stat trei zile încuiați alături de cadavrele părinților. Muriseră după ce au mâncat murături

Doi copii mici au stat trei zile în casă cu trupurile neînsuflețite ale părinților, care muriseră amândoi în pat. Autoritățile bănuiesc că au decedat după ce au mâncat castraveți murați otrăviți.

Tragedia a avut loc în localitatea Bolshoye Kuzymokino, Rusia, iar cei doi copii au fost descoperiți încuiați în casă, alături de cadavrele părinților, după ce în apartament au ajuns rudele îngrijorate că familia nu mai dădea niciun semn. Alexander și Viktoria Yakunin erau decedați, în pat, iar apropiații spun despre ei că erau „cuplul perfect”, relatează publicația Daily Star.

Rudele au devenit îngrijorate după ce părinții au lipsit de la o reuniune din familie și au sunat în mod repetat la telefon, până ce a răspuns fiica lor în vârstă de cinci ani.

În cele trei zile de la decesul părinților, ea avut grijă și de fratele ei în vârstă de un an. Copila a spus că tatăl și mama ei „dormeau” de multă vreme și a adăugat că tatăl ei „se făcuse negru”.

Tragica descoperire a fost făcută de sora lui Alexander, Natalia Bakulina, în vârstă de 36 de ani, care s-a grăbit să ajungă la apartament după ce a vorbit cu nepoata ei la telefon. A găsit cuplul mort în pat.

„Am fugit în ... și am văzut totul. Am căzut și am țipat" a spus femeia.

Natalia a chemat poliția și serviciile de urgență, apoi i-a îmbrăcat pe copii și i-a scos din apartamentul din satul Bolshoye Kuzymokino, regiunea Leningrad, Rusia.

Bunicii îi trimiseseră lui Alexander un borcan cu murături făcute în casă cu o zi înainte să moară. Borcanul era deschis pe masa din bucătărie.

Primele date din anchetă arată că murăturile erau infestate cu toxina botulinică.

Toxina provoacă paralizie și uneori moarte prin insuficiență respiratorie. Un vecin a exclus alcoolul ca posibilă cauză a decesului, spunând că soții nu obișnuiau să bea.

Tatăl lui Alexander i-a luat acum în grijă pe cei doi copii, fetița de cinci ani și băiatul de un an.