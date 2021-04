Cine era profesoara de psihologie din Cernavodă, legată şi ucisă în propria casă. Suspectul a încercat să-și ia viața

Anchetatorii au pe masă, dosarul unei crime înfiorătoare.

O profesoară de psihologie din Cernavodă, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită în locuința ei ucisă și cu mâinile legate. Toate indiciile duc spre un jaf pus la cale de un bărbat cu zece ani mai tânăr decât victima. Când s-a văzut încolțit de polițiști, supectul a încercat să se sinucidă.

Profesoara Cristina Palu a fost omorâtă în apartamentul său din Cernavodă, spun anchetatorii. Sora ei, care locuiește alături, a chemat pompierii, îngrijorată că nu mai răspunde la telefon.

Cel care i-a luat viața a încuiat ușa locuinței și a rupt cheia în broască. Poziția victimei, faptul că autorul a folosit și un căluș, iar femeia era dezbrăcată au declanșat o anchetă de amploare.

Criminaliștii au ajuns la fața locului și încearcă să strângă dovezi care să-I ducă spre un presupus criminal.

Citește și O profesoară pensionară a lăsat moștenire peste 25 de milioane de euro unor spitale

Investigatorii au ajuns în cele din urmă la un bărbat de 42 de ani. A fost reținut și dus la auderi. El este principalul suspect. Bărbatul fusese chemat de profesoară să-i monteze niște geamuri termopan. Ar fi încercat să-i fure cheia de la casă, pentru a o jefui ulterior, însă femeia l-a văzut.

Gill Julien Grigore, prim-procuror al Parchetului Tribunalului Constanța: „Decesul victimei a venit în urma unei confruntări, ca urmare a faptului că a fost descoperit că voia să-i sustragă cheia pentru a-i sustrage sume de bani."

Atunci individul s-a năpustit asupra ei, spun anchetatorii.

Zafer Sadac, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul

Constanța: „Victima a fost strangulată, cheia, ruptă pe exterior. Suspectul o cunoscuse pe victimă, după ce îi montase termopan. A venit cu scopul de a o jefui."

Polițiștii au dat repede de urma suspectului. Când s-a văzut încolțit de trupele speciale, într-o comună de lângă Constanța, bărbatul a încercat să-și ia viața, dar a fost dus de urgență la spital, iar acum este în stare stabilă și va raspunde pentru faptele sale. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu, care a ajutat la sute de crime, spune că suspectul a avut un plan.

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: „Ați văzut, nu a ieșit în panică, a închis frumos și a rupt cheia în ușa, ca să nu vină nu știu cine, poate sora victimei. Premeditat, cu sânge rece, așa a procedat, se pare."

Colegii profesoarei îi plâng soarta crudă. Victima preda psihologia de multă vreme la un liceu din Medgidia.

Elena Nichita, directoarea liceului: „Suntem șocați că am auzit că nu mai este colega noastră. Am vorbit cu dansa și am felicitat-o cu toții pentru sărbătorile pascale. Un om extraordinar, o profesoară, un psiholog școlar extrem de calm, ajuta pe toată lumea, și elevi și copii."

Suspectul este acuzat de omor.