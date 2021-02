Anchetă internă la Universitatea din București. O profesoară a fost acuzată de studenți de limbaj agresiv

Este anchetă internă la Universitatea din București după ce o profesoară de suedeză de la Facultatea de limbi străine a fost acuzată de studenți de limbaj agresiv și comportament abuziv.

Membrii comisiei de integritate din cadrul unității de învățământ s-au reunit pentru a lua o decizie, însă au hotărât să paseze cazul unei comisii de disciplină.

Studenţii spun că au înregistrat-o la cursuri pe profesoara de limba suedeză, conferenţiar universitar la Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Bucureşti. Într-un mesaj anonim, postat pe Facebook, profesoară, menţionată cu iniţialele C.V. este acuzată de comportament abuziv.

Student: "La cursurile lui C.V. eram în permanență jigniți, făcuți în toate felurile, "balcanici", "bătuți în cap", "facem țara de rușine", "copii de grădiniță care n-au ce caută la facultate", "cum e posibil ca unul ca tine să intre la această facultate, nu înțeleg", "sub orice critică", "analfabeți", "toți țăranii ar putea înțelege suedeza, dar în grupa asta mai greu" și lista poate continuă."

Student: "Totul a pornit de când am început facultatea şi, cu toate jignirile pe care le primeam şi stresul acumulat de-a lungul cursurilor, avem de foarte mult timp în cap să fac cunoscut ce se întâmplă acolo, pentru că nimeni nu mai suporta”.

Studentă: ”Am avut o despresie din cauza acestui cadru didactic. Pe vremea aia nu ştiam ce e aia un atac de panică şi mi s-a declanşat în momentul în care citeam şi am început să fiu înjurată. Mi s-a spus că sunt o analfabetă şi că nu am ce cauta, că ocup locurile la buget degeaba. Am început să tremur, nu ştiam ce mi se întâmplă, am început să plâng automat".

Mai mulţi studenţi s-au plâns şi conducerii facultăţii.

Purtătoarea de cuvânt a Universităţii din Bucureşti: "Din păcate este o situaţie regretabilă pentru Universitatea din Bucureşti. În momentul în care conducerea facultăţii a aflat despre aceste reclamaţii a iniţiat măsura de anchetare a acestei situaţii, astfel încât să vedem cum stau lucrurile şi care este dimensiunea situaţiei pe care o reclamă studenţii".

Comisia de integritate academică a facultăţii s-a reunit pentru a analiza cazul şi a hotărât că eventualele sancţiuni vor fi decise de o comisie de disciplină, la care va ajunge memoriul. Am contactat-o şi noi pe profesoara de limba suedeză, iar aceasta ne-a transmis că va comenta situaţia după ce se va termina ancheta internă.