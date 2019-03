Bătrână jefuită de 2 ori în câteva zile de acelaşi hoţ. "M-a sechestrat cu înjurături"

Un tânăr din Bacău, suspectat că a spart mai multe locuinţe, în ultimele săptămâni, a fost reținut de polițiști. Individul a atacat-o pe o bătrâna de 76 de ani chiar de două ori, în nici zece zile.

Prima dată a ameninţat-o cu un cuţit şi i-a luat toți banii din casă, iar a doua oară i-a furat mai multe bunuri. Anchetatorii cred că bărbatul a acţionat în mai multe oraşe din ţară, plecând imediat din zonă, după ce dădea o serie de lovituri.

La prima agresiune, bătrâna a fost atacată de tânărul de 25 de ani, chiar în faţa casei sale, când pleca la biserică. Atunci, suspectul a ameninţat-o pe femeie cu un cuţit şi i-a furat 600 de lei.

„Am deschis poarta şi a sărit în fugă m-a luat din spate şi m-a sechestrat cu înjurături să trec în casă. Am întrebat ce vrea şi a zis că banii. Am zis ‚măi băiete’ şi jap jap 2 palme. I-am zis că îi dau tot ce vrea numai să nu mă omoare. Am scos geanta şi i-am spus că sunt toţi banii mei de pâine şi de mâncare”, a povestit femeia.

Victima nu a cerut însă ajutorul poliţiştilor, pentru că s-a temut că tâlharul va afla şi se va întoarce să se răzbune. Din păcate pentru ea, a fost atacată din nou.

„Era întuneric şi mă uitam la ştiri. Deodată hodoronc tronc intra. Cu înjurături cu asta. Măi băiete ce mai vrei mi-ai luat toţi banii nu mai am. Dacă vii la pensie i-am zis şi eu ca să mă lase în pace. Mi-a luat un foarfec de vie telefonul şi încărcătorul.”, a mai povestit femeia.

Deşi speriată, bătrâna s-a hotărât de această dată să sune la 112. Poliţiştii care au anchetat reclamaţia au găsit indicii care îl leagă pe suspect de mai multe furturi din locuinţe.

Anchetatorii din Bacău au luat legătura şi cu colegii din ţară. Au aflat că, după ce intra în câteva locuinţe într-un oraş, el pleacă şi îşi cauta victime cât mai departe.

sincron Măriuca Amăriei - IJP Bacău - În prezent tânărul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi se afla în centrul de reţinere al IJP Bacău şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi tâlhărie dar şi pentru probarea întregii activităţi infracţionale a acestuia.

Dacă va fi găsit vinovat suspectul risca să stea până la 10 ani în spatele gratiilor.

