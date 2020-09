Bărbat de 70 de ani, filmat când leagă un câine de mașină și îl târăște zeci de metri

Imagini dure au fost suprinse pe o stradă din orașul Fieni, în județul Dâmbovița. Un bărbat, de 70 de ani, a fost filmat de o trecătoare în timp ce lega un câine de mașină, apoi a târât animalul câteva zeci de metri cu autovehiculul.

Femeia a postat imaginile pe internet, unde au stârnit valuri de indignare.

Cel acuzat susține însă că, ulterior, a urcat patrupedul în mașină și l-a dus acasă, unde l-a hrănit, și spune că nu a intenționat niciun moment să îi facă rău.

Imaginile au fost filmate pe o stradă din centrul oraşului Fieni. În postare se vede cum un bărbat leagă câinele de maşină, apoi se pune în mişcare. Iniţial, animalul merge după autoturism, dar apoi încearcă să se aşeze pe asfalt şi este târât o porţiune.

Povestea lui Rex este tristă. Stăpânul câinelui a decedat în urmă cu şase ani. Rudele omului au vândut acum proprietatea unde a fost crescut patrupedul şi au decis să îl ia într-o altă locuinţa.

Viorica Homeghiu, soția bărbatului cercetat: "A murit fratele lui şi a rămas căţelul. Acum a vândut casa şi a zis să ia căţelul de acolo şi să îl aducă acasă la noi, fără să îşi dea seama că se opune, apoi l-a urcat în maşină şi a venit cu el acasă."

Bărbatul acuzat de cruzime faţă de animale spune că nu a intenţionat niciun moment să îi facă rău câinelui, ba din contră, să îi ofere un nou cămin.

Nicolae Homeghiu, bărbatul cercetat: "M-am dus, l-am luat şi într-a întâia am mers, vreo 50 de metri cu el. După care am auzit harmalaie, am oprit, el se pusese jos. L-am ridicat în maşină, nu l-am chinuit domne, i-am dat mâncare, apă."

Iubitorii de animale nu înţeleg însă de ce bărbatul nu a pus câinele de la bun început în habitaclu şi a trebuit să îl târască după maşină.

Localnic: "Nu mai am cuvinte să vă spun, un om normal nu poate să facă treaba asta. Ne comportăm mai mult ca animalele, să fi coborât jos, sail fi luat în braţe, s ail fi pus în maşină."

Localnic: "Un melc d-ăla, şi tot nu calci pe el. Dar un animal care nu are gura să vorbească."

Bărbatul a fost chemat la secţia de poliţie din Fieni şi audiat de poliţişti. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru cruzime faţă de animale şi se continua cercetările.