Atac armat cu mai multe victime la un mall din SUA de Black Friday

Incidentul a avut loc în orăşelul Hoover, în mall-ul Riverchase Galleria. Potrivit poliţiei, citată de The Independent, schimbul de focuri ar fi rezultat în urma unor certuri între un adolescent de 18 ani și unul de 21.

Foto: Mall-ul Riverchase Galleria

"În momentul de față, credem că cel de 18 ani era înarmat", a precizat Gregg Rector, ofițer de poliție din Hoover, citat de CNN.

Potrivit poliției, adolescentul de 18 ani l-ar fi împușcat de două ori în piept pe celălalt, după care a fugit, fiind prins de doi ofiţeri de poliţie, și împuşcat mortal de aceștia.

Footage from inside of the Galleria Mall shooting just minutes ago. pic.twitter.com/MHw4BgWB6g