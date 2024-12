Mihaela Bilic, despre cum trebuie să mâncăm salata boeuf ca să nu ne îngrășăm de sărbători

Sărbătorile de iarnă înseamnă un meniu îmbelșugat, din seara de Ajun până la Anul Nou totul este despre mâncare.

Cine se află în topul preparatelor tradiționale?

Salata de boeuf! Când spui „salată” te gândești la ceva dietetic și ușor de digerat. Ori salata de boeuf e bomba calorică din meniul de sărbători, un fel de mâncare consistent și complet, nicidecum un aperitiv.

Ingredientele sunt simple și hrănitoare: cartofi, morcov, mazăre, murături și carne – totul fiert. Apropo de carne, chiar dacă are „boeuf” în titlu, poate fi făcută cu carne de pui, curcan sau porc.

Până aici e perfect. Atunci de unde bomba de calorii și problemele de siluetă? Din maioneză. Pentru fiecare lingură, socotiți 100 cal. Este decizia fiecărei gospodine cât de „legată” va fi salata, însă sfatul meu este să nu o înecați în maioneză.

Ingredientele sunt dietetice dacă sunt luate separat, însă combinația de cartofi cu maioneză e la fel de păcătoasă ca uleiul din cartofii prăjiți. Porția corectă este de 2-3 linguri de salată, mâncată fără pâine, dacă se poate.

Un alt sfat important: Folosiți castraveți murați în saramură, nu în oțet. Fermentația lactică aduce un plus de savoare și are efect probiotic. Cartofii fierți și răciți conțin amidon recristalizat cu rol prebiotic, iar mazărea e plină de fibre și minerale. De carne nu mai vorbim: e sățioasă și antianemică, are proteine complete și calorii negative. Dacă suntem zgârciți cu maioneza, chiar putem transforma salata de boeuf într-un preparat sănătos și echilibrat.

Tot la capitolul aperitive avem piftia. Este alimentul hipocaloric al Sărbătorilor, cel mai dietetic preparat făcut din porc sau din curcan.

Ce e piftia?

O carne fiartă cu usturoi, un fel de rasol consumat cu tot cu zeamă. La piftie nu folosim bucăți nobile de carne, ci bucăți de categoria a doua: picioare, urechi de porc sau tacâmuri de curcan. Important este să aibă zgârciuri, oase și șorici, adică multă gelatină, colagen și puțină carne.

Nici grăsime nu prea avem în piftie, iar dacă există, se ridică la suprafață și poate fi îndepărtată după ce s-a răcit. În final, conține sub 3% grăsime, aproape 5% proteine și multă apă, totul cu 30 cal/100 g. Ăsta da preparat de slăbit!

Zeama întărită sub formă de gelatină e bogată în colagen și concentrată în calciu, deci piftia poate fi preparatul ideal pentru osteoporoză și probleme articulare. De consumat fără limită de cantitate.

