Atac armat în Chicago, cu multiple victime. O persoană a deschis focul lângă un spital

O persoană a deschis focul în zona spitalului Mercy din Chicago, unul dintre cele mai violente oraşe din SUA. Zona a fost împânzintă de poliţie şi forţe de ordine.

Potrivit poliţiei, atacul s-a soldat cu multiple victime, printre ele şi un poliţist, aflat în stare critică. Localnicii au fost avertizaţi să stea departe de zona semnalată.

Potrivit unor relatări de pe Twitter, un suspect ar fi fost împuşcat. Nu se cunosc încă motivele atacului. Intervenția este în curs de derulare!

