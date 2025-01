Val agresiv de gripă. Spitalele și medicii de familie au tratat peste 90.000 de bolnavi cu infecții respiratorii

Numărul s-a dublat față de prima săptămână a anului, iar doctorii spun că încă nu am atins vârful sezonului infecțios. Categoriile de risc pentru complicații sunt vârstnicii cu boli cronice, gravidele și copiii sub cinci ani.

Un bebeluș de o lună a murit acum câteva zile, după ce a făcut o pneumonie bacteriană care n-a mai putut fi controlată.

Copii epuizați, cu ochi stinși, așteaptă în brațele adulților să fie văzuți, tratați sau vindecați. Imediat după sărbători, vin la urgență până la 200 pe zi, doar într-o cameră de gardă.

Dr. Mihai Craiu, medic: „E uniform răspândită pe grupele de vârstă, dar dintre cei spitalizați, cei sub 1 an predomină. Joi, în gardă, am internat peste 20 de copii, nou-născuți, cel mai mic având doar 14 zile. De la un frate mai mare.”

Gripa și alte infecții respiratorii s-au răspândit fulminant în toată țara, mai ales după deschiderea școlilor. Un simplu strănut poate îmbolnăvi 5-6 persoane din jur.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Dacă săptămâna trecută aveam cam 40.000 de cazuri de viroze respiratorii, în raportarea din această săptămână numărul s-a dublat. Observăm o creștere a numărului de cazuri de gripă diagnosticată clinic.”

Medicii spun că multe cazuri puteau fi prevenite printr-o manevră simplă... spălatul pe mâini. În acest sens, personalul medical poartă la gât un dispozitiv cu senzor care contorizează igiena mâinilor. Acest lucru împiedică transmiterea infecțiilor între bolnavi.

Sunt trei reguli de aur pentru atenuarea simptomelor în cazul oricărei infecții respiratorii:

-Nu luați antibiotice fără a vă fi prescrise de medic. Decizia trebuie luată după consult și nu faceți presiuni ca să primiți rețeta „să fie acolo”.

-Beți cât mai multe lichide, în special apă, pentru a fluidifica secrețiile. Gândiți-vă cât de ușor ștergem picăturile de ploaie de pe parbriz și ce greu e să ștergi o mâzgă vâscoasă.

-Susțineți vindecarea cu vitamina C, D și zinc, care au efecte antivirale.

-Și aveți răbdare… orice infecție respiratorie durează, cu diverse simptome, între 7 și 10 zile.

Odihna acasă este esențială. În Marea Britanie, spitalele sunt deja sufocate de un val de pacienți, iar autoritățile spun că ne putem aștepta ca același lucru să se întâmple și la noi.

