Terapia la psiholog, un lux pe care românii și-l permit cu greu. Decontarea ședințelor se blochează din cauza birocrației

Persoanele asigurate pot fi consiliate gratuit numai după ce obțin o scrisoare medicală, de recomandare. În plus, chiar dacă reușesc, numărul şedinţelor decontate poate fi ridicol de mic spun, la rândul lor terapeuții.

Un tânăr de 31 ani are un loc de muncă stabil şi este o persoană activă, însă de mai bine de jumătate de an are atacuri de panică. A început să facă terapie, dar a reușit să-și plătească doar câteva ședințe.

Pacient: „Fără să-mi dau seamă am început să mă izolez, am evitat contactul cu cei apropiați. Am ajuns la psiholog și acolo am aflat că sufeream de depresie în toată regula. După cinci ședințe bugetul nu-mi mai permitea să pot merge în continuare."

A fost chiar internat o perioadă şi atunci a aflat că statul decontează o şedinţă de consiliere în fiecare lună. Numai că la noi poți să faci terapie gratuit doar dacă te înhami la o cursă cu obstacole.

Mihai Copăceanu, psiholog: „Din păcate, acest circuit este foarte greoi, o persoană obișnuită ajunge la medicul de familie de unde merge cu o recomandare către medicul specialist, iar dacă acest medic specialist consideră că este oportun și necesar, recomandă pacientului o consiliere psihologică. La modul practic se întâmplă foarte rar."

La rândul lor psihiatrii spun că sunt puși în dificultate de toate aceste limitări.

Ciprian Băcilă, medic psihiatru: „Cred că ar fi un număr optim al acestor evaluări să fie măcar odată pe săptămână, un număr de patru consilieri ar fi optime pentru o persoană într-o lună de zile."

Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, anul trecut s-au decontat servicii de consiliere în valoare de 47 milioane de lei pentru 276 mii de beneficiari. Statul compensează 120 de lei, iar asta înseamnă că fiecare pacient a beneficiat doar de o şedinţă şi jumătate.

Tânără: „Ideea de a merge la psiholog este de bun augur. Da, aș apela, dar în momentul de față ar trebui să plătesc."

O ședință de consiliere psihologică costa între la 120 şi 500 de lei. Potrivit unui studiu recent realizat la inițiativa unei rețele de sănătate, 44% dintre cei chestionați considera că mersul la psiholog ar putea fi o opțiune, însă mai puțin de un sfert au și ajuns într-un cabinet de terapie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 26-11-2022 19:30