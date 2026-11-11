Această tendinţă este, în general, mai pregnantă în rândul femeilor decât al bărbaţilor, conform unui nou studiu citat miercuri de agenţia de presă Xinhua, relatează Agerpres.

Studiul, condus de Institutul de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia, a analizat date colectate pe o perioadă de peste 30 de ani din şapte registre oncologice din statul australian Tasmania, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Scoţia şi Ţările de Jos şi a relevat o tendinţă constantă, potrivit unui comunicat publicat miercuri de această instituţie.

Cercetătoarea principală Catherine Olsen de la QIMR Berghofer a declarat că oamenii de ştiinţă au fost surprinşi să constate că ratele de diagnosticare cu SCC cresc mai rapid în rândul femeilor de-a lungul generaţiilor, un model diferit de cel observat în cazul melanomului.

Rezultatele, publicate în British Journal of Dermatology, indică o legătură puternică între SCC şi expunerea cumulativă pe parcursul vieţii la radiaţiile ultraviolete (UV), a indicat Olsen.

De ce este periculos carcinomul cu celule scuamoase

Deşi majoritatea cazurilor de SCC sunt tratate cu succes prin intervenţie chirurgicală, unele se extind dincolo de piele şi pot provoca boli grave sau deces.

Acest tip de cancer este mult mai frecvent decât melanomul, însă rămâne relativ puţin studiat, deoarece nu este înregistrat în mod sistematic la fel ca melanomul, a precizat cercetătoarea.

David Whiteman, autor principal al studiului, a afirmat că rezultatele cercetării subliniază necesitatea acordării unei atenţii sporite prevenţiei şi monitorizării, menţionând că aproape toate cazurile de SCC sunt cauzate de expunerea la razele UV.

Cercetătorii au afirmat că unele măsuri simple, precum protejarea pielii de razele nocive ale soarelui, căutarea umbrei şi aplicarea loţiunilor de protecţie solară, ar putea contribui la reducerea acestui risc.