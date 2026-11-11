În teste de laborator realizate pe probe recoltate de la pacienți bolnavi de cancer, cercetătorii au constatat că extractul acesteia a redus nivelul virusului papiloma uman (HPV) cu până la 93%. O versiune îmbunătățită a produsului a redus aproape complet și două specii de bacterii nocive, fără să afecteze bacteriile benefice din cavitatea bucală, potrivit ScienceDaily.

Rezultatele studiului, publicat în revista Scientific Reports, sugerează că această tehnologie experimentală ar putea contribui, în viitor, la prevenirea anumitor infecții și la susținerea tratamentelor împotriva cancerului. În plus, cercetătorii cred că metoda ar putea reprezenta o alternativă mai accesibilă ca preț pentru pacienți.

Cercetarea a fost coordonată de Henry Daniell, de la Facultatea de Medicină Dentară a Universității din Pennsylvania. Echipa sa studiază de mai mulți ani posibilitatea de a folosi plante modificate special pentru a produce proteine cu potențiale beneficii medicale.

De ce au vizat cercetătorii virusurile și bacteriile asociate cancerului

Carcinomul scuamos de cap și gât este o formă frecventă de cancer care se dezvoltă în țesuturile ce căptușesc cavitatea bucală și gâtul. Boala își are originea în celulele scuamoase, celule subțiri și plate care acoperă numeroase suprafețe ale organismului.

Aceste tipuri de cancer pot fi dificil de tratat, mai ales după ce s-au răspândit în alte părți ale corpului. Pacienții diagnosticați în stadii avansate au adesea șanse reduse de supraviețuire.

Potrivit lui Daniell, medicamentele împotriva cancerului aprobate în ultimii ani nu au adus îmbunătățiri majore nici în ceea ce privește calitatea vieții pacienților, nici în privința șanselor de supraviețuire la cinci ani de la diagnostic. Situația evidențiază nevoia unor tratamente mai eficiente și a unor noi metode de prevenire a bolii sau de reducere a complicațiilor.

O direcție promițătoare de cercetare vizează microorganismele care trăiesc în cavitatea bucală. Deși multe dintre acestea sunt inofensive sau chiar benefice, anumite virusuri și bacterii au fost asociate cu apariția sau evoluția cancerelor de cap și gât.

Cercetătorii s-au concentrat asupra a trei microorganisme: virusul papiloma uman (HPV), care poate provoca anumite tipuri de cancer atunci când infecția persistă, și două specii de bacterii, Porphyromonas gingivalis (Pg) și Fusobacterium nucleatum (Fn), asociate cu afecțiuni orale și cu o evoluție mai nefavorabilă a bolii la unii pacienți cu cancer.

„Creșterea numărului de cazuri de cancer orofaringian la nivel mondial este asociată cu infecția cu HPV”, explică Daniell. Acesta adaugă că infecțiile cu Pg și Fn sunt asociate cu rate mai mici de supraviețuire în cazul cancerului oral recurent sau metastatic netratat, inclusiv la pacienții care au trecut prin operație și au primit ulterior tratamente suplimentare.

Cancerul orofaringian afectează partea din mijloc a gâtului, inclusiv amigdalele și baza limbii. Cancerul metastatic este cel care s-a răspândit dincolo de locul în care a apărut inițial, iar tratamentele adjuvante sunt terapii suplimentare administrate pentru a crește eficiența tratamentului principal.

Guma de mestecat obținută din fasole a avut rezultate surprinzătoare

Noul studiu se bazează pe o cercetare anterioară a aceleiași echipe, care a dezvoltat o gumă de mestecat folosind fasole Lablab purpureus. Aceasta conține FRIL, o proteină naturală cu proprietăți antivirale.

Pentru a-i verifica potențialul, cercetătorii au testat extracte din gumă pe microorganisme identificate în probe orale recoltate de la pacienți cu cancer de cap și gât.

Rezultatele au fost semnificative. Extractul a redus nivelul HPV cu 93% în probele de salivă și cu 80% în probele obținute prin clătirea cavității bucale.

Descoperirile sugerează că proteinele eliberate prin intermediul unei gume de mestecat ar putea contribui la reducerea cantității unui virus asociat cu anumite tipuri de cancer de cap și gât.

Ulterior, echipa a îmbunătățit formula, introducând protegrina, o peptidă cu proprietăți antimicrobiene. Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, elementele din care sunt alcătuite proteinele. Unele dintre acestea pot ataca și distruge microorganismele nocive, fiind studiate ca posibile soluții pentru tratarea infecțiilor.

Adăugarea acestui ingredient a avut rezultate și mai bune în cazul bacteriilor. O singură doză de extract din guma modificată a redus nivelul celor două specii vizate, Pg și Fn, până aproape de limita la care mai puteau fi detectate.

Bacteriile nocive au fost eliminate aproape complet, fără să fie afectate cele benefice

Unul dintre cele mai încurajatoare rezultate a fost capacitatea extractului de a acționa asupra bacteriilor nocive fără să afecteze microorganismele benefice care trăiesc în mod natural în cavitatea bucală.

Microbiomul oral, adică totalitatea bacteriilor și a altor microorganisme din gură, are un rol important în menținerea sănătății. Multe dintre aceste microorganisme conviețuiesc în mod normal cu organismul și contribuie la păstrarea unui echilibru.

Unele tratamente împotriva cancerului pot perturba însă acest echilibru. De exemplu, radioterapia poate reduce numărul bacteriilor benefice din cavitatea bucală și poate favoriza dezvoltarea unor ciuperci potențial nocive, precum Candida albicans.

În schimb, extractul experimental din gumă a redus puternic nivelul bacteriilor vizate, fără să afecteze populațiile de bacterii benefice analizate de cercetători.

Această selectivitate ar putea fi deosebit de importantă pentru pacienții a căror sănătate orală a fost deja afectată de cancer sau de tratamentele împotriva bolii.

Totuși, rezultatele provin din teste de laborator efectuate pe probe recoltate de la pacienți, nu din studii clinice în care aceștia au mestecat efectiv guma. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă efectele se mențin și în cavitatea bucală a oamenilor și dacă reducerea acestor microorganisme poate îmbunătăți evoluția bolii.

Ar putea guma de mestecat să fie folosită pentru prevenirea și tratarea cancerului?

Cercetătorii consideră că rezultatele justifică trecerea la studii clinice pe oameni, mai ales că tumorile de cap și gât reprezintă în continuare o problemă importantă de sănătate la nivel mondial.

„Cancerul buzelor și al cavității bucale s-a numărat printre cele mai frecvente șapte tipuri de cancer, atât în ceea ce privește numărul de cazuri, cât și mortalitatea, în rândul adolescenților, adulților tineri și persoanelor de vârstă mijlocie, în 2022”, afirmă Daniell.

Cercetătorul consideră că rezultatele susțin continuarea studiilor pentru a evalua posibilitatea folosirii acestei tehnologii în combinație cu tratamentele existente sau ca metodă de prevenire a infecțiilor și a transmiterii acestora.

În acest caz, cercetătorii își imaginează că, în viitor, o gumă de mestecat special concepută ar putea limita expunerea la microorganismele nocive sau ar putea reduce cantitatea acestora la pacienții care urmează deja tratamente împotriva cancerului.

Metoda ar putea reprezenta o modalitate relativ simplă și accesibilă de a administra proteine cu rol protector direct în cavitatea bucală, acolo unde se găsesc microorganismele vizate.

Deocamdată, tehnologia se află în stadiu experimental. Nu există dovezi că această gumă de mestecat poate preveni sau trata cancerul la oameni. Cu toate acestea, reducerea semnificativă a nivelului HPV și eliminarea aproape completă, în condiții de laborator, a două specii de bacterii asociate cancerului reprezintă un punct de plecare promițător pentru cercetările viitoare.

Dacă studiile clinice îi vor confirma siguranța și eficiența, un produs obișnuit, precum guma de mestecat, ar putea deveni un instrument suplimentar în lupta împotriva infecțiilor orale și a unor forme de cancer.