Studenții din Târgu Mureș au devenit voluntari: „Donează sânge - Fii erou!"

„Donează sânge - Fii erou!" - este mesajul transmis de viitorii medici din Târgu Mureş.

Tinerii, prin puterea exemplului, speră să îi convingă pe oameni să meargă la centrul de transfuzie, unde, cu un simplu gest, pot salva vieţi.

În România, numărul donatorilor este în continuare foarte scăzut - sub 2% din populaţia ţării.

Sorina este studentă la Universitatea de Medicină din Târgu Mureş. De loc din Bistriţa, povesteşte că a fost marcată de tragedia de la Colectiv şi atunci a donat pentru prima oară sânge.

Sorina Mărginean, studentă: „Am donat la 18 ani, îmi place să donez din şase în şase luni, am şi o grupă sanguină rară. În special în perioada pandemiei mulţi au frica asta să doneze, să vin, dar să nu mă infectez. Fiind toţi studenţi la Medicină, cu toţii aşteptăm acest moment, să facem şi noi bine, să fim eroi.”

Nici Sergiu - student la medicină militară - nu a rămas indiferent.

Sergiu Bugnariu, student: „Prima oară când am donat am fost şi eu voluntar, am considerat că este de datoria mea să donez sânge. Dorim să fie cât mai mul sânge, nu contează în ce oraşe, că e Târgu Mureş, Alba Iulia, Bucureşti sau Timişoara, dorim să facem o schimbare, să facem diferenţa.”

Daniela Miclea, voluntar: „E de datoria fiecăruia, măcar o dată în viaţă, să facă asta să ajute alţi oameni.”

Cei dornici să se implice în campania „Donează sânge - Fii erou!" sunt aşteptaţi la Centrul de Transfuzie din Târgu Mureş până pe 23 aprilie.

Marinela Lazăr, psiholog Centrul Regional de Transfuzii Târgu Mureş: „Cel mai bine se mobilizează atunci când sunt drame. Doresc să reamintesc celor sănătoşi să nu aştepte ca cineva din proximitatea lor să aibă nevoie de sânge, să vină să doneze pentru că e un gest mic pentru el, în schimb extrem de important, de multe ori face diferenţa între viaţă şi moarte."

Reprezentanţii Centrului dau asigurări că acolo sunt respectate toate normele de siguranţă sanitară. În plus, donatorii pot participa la o tombolă, cu premii oferite de organizatorii campaniei.