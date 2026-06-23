Medicul ORL Iuliana Paraschivescu a explicat că există mai multe metode pentru a scăpa de această dependenţă.

"La adult, cea mai frecventă patologie este obstrucţia nazală, respirăm prost pe nas. Sunt mai multe boli care pot da obstrucţie nazală, iar în urma consultului identificăm problema şi încercăm să găsim un tratament specific", a afirmat luni seară, la Medika Tv, dr. Iuliana Paraschivescu, medic specialist ORL la Spitalul Euroclinic - Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria.

Aceasta a arătat că spray-urile cu xylometazolină, folosite pentru decongestionarea nasului, pot fi folosite cinci, maximum şapte zile.

"Se ajunge uşor la dependenţă. Pacientul vede că respiră bine pe nas şi continuă să folosească sprayul şi aşa apare dependenţa şi aceasta presupune utilizarea sprayului de multe ori pe zi, o perioadă lungă de timp. Sunt pacienţi în cazul cărora trec luni de zile şi ei nu pot să doarmă fără spray, chiar se trezesc noaptea să îşi pună spray în nas. Asta este, clar, definiţia dependenţei", a subliniat dr. Iuliana Paraschivescu.

Aceasta a arătat că există mai multe metode prin care cei care ajung la dependenţa de sprayuri să scape de aceasta.

Trei variante pentru a scăpa de dependența de sprayuri nazale

"Dacă este folosit o perioadă lungă de timp, acest spray dă nişte reacţii sistemice, vorbim de tahicardie, adică palpitaţii. Când vedem pacienţi dependenţi de acest produs le explicăm ce se întâmplă şi le dăm un tratament prin care să scape de dependenţă. Să scăpăm de sprayuri avem trei variante: varianta unu, să nu mai punem deloc, varianta hardcore, să spunem aşa, dar asta presupune o ambiţie foarte mare din partea pacientului şi este destul de greu. O altă variantă este să pună doar pe o nară, să folosească, spre exemplu, varianta pediatrică, aceasta are doza la jumătate, să folosească doar pe o nară, şi treptat să înceapă să nu mai pună. Iar o a treia metodă să facă diluţii, adică efectiv, în spray să scoată doi mililitri şi să pună doi mililitri de ser şi în fiecare săptămână să mai adauge ser fiziologic şi astfel se diluează substanţa. Nasul se va obişnui cu concentraţia pe care ei o creează şi astfel, treptat, pacienţii vor ajunge doar să pună ser", a explicat medicul.

Există şi tratament medicamentos pentru a scăpa de dependenţa de spray nazal, fiind vorba despre un alt spray nazal, cu corticosteroizi, care se foloseşte împreună cu apă de mare, iar tratamentul durează săptămâni.