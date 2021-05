Spitalele din Moldova se reorganizează, după ce pandemia a dat înapoi și sute de paturi au rămas neocupate

Spitalele din Moldova încep să se reorganizeze, odată ce numărul infecțiilor Sars-Cov-2 începe să scadă.

Paturile din zonele-tampon, unde erau direcționați până acum pacienții până la aflarea rezultatelor la testele rapide, sunt destinate de acum înainte altor secții.

La Spitalul de Pediatrie din Iași, cel mai mare din regiune, medicii vor să extindă, în schimb, zona de așteptare. Ajung aici mulți copii, de exemplu, cu diverse fracturi.

Din această săptămână, Spitalul de Urgențe "Sf Spiridon" din Iași a redus numărul paturilor din zona-tampon, acolo unde pacienții care așteptau rezultatele testelor Covid, înainte de internare.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU Spital Sf. Spiridon Iași: ”Zona tampon există și va continua să existe. Am revenit la dimensiunea de patru paturi, cu care am început în pandemie. Am dedicat cele mai multe paturi pacienților noncovid, care sunt în număr mare, care sunt gravi, în fiecare zi avem cel puțin 5 cazuri de ATI, fie cazuri acute, fie decompensarea unor patologii cronice preexistente. Numărul de pacienți cu suspiciune Covid a scăzut cam la 20%. Dintre aceștia, un număr mic sunt confirmați”.

În schimb, medicii din Spitalul de Pediatrie Sf Maria vor să extindă zona de așteptare de la 14 paturi la 20.

Rata de incidență în Iași a scăzut la 0,52 cazuri de Covid la mia de locuitori

Dr. Alina Belu, manager Spitalul de Pediatrie Sf Maria Iași: ”A venit vara, sunt tot felul de urgențe ortopedice, fracturi, accident de bicicletă, trotinetă și atunci zona de tampon va trebui extinsă, să putem asigura urgențele cât mai rapid. În funcție de solicitări, ne facem săptămânal o evaluare, să vedem cât s-a ocupat, ce avem nevoie, cum putem reorganiza”.

În spitalele suport Covid din Iași sunt libere aproape 400 de paturi, iar alte 36 de locuri sunt neocupate în secțiile de ATI.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași: ”Municipiul Iași se menține, în continuare, în scenariul verde. În săptămâna 10-16 mai, echipele mobile ale DSP au efectuat 204 vaccinări la nivelul județului Iași, din care 120 de rapeluri la centrele rezidențiale și 66 de doze în centrele rezidențiale și 18 rapeluri la domiciliul persoanelor nedeplasabile”.

Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a început să interneze și să trateze și pacienții cu diverse boli contagioase, la fel și celelalte unități medicale din județ. Rata de incidență în municipiul Iași a scăzut la 0.52 la mia de locuitori.