Statul alocă 11 lei pe zi pentru mesele pacienților din spitale. Cum pot majora managerii acest buget

Managerii de spitale pot folosi bugetul propriu pentru masa pacienților, în urma unei noi hotărâri de Guvern, care a eliminat plafonul maxim al normei de hrană.

Astfel, banii strânși în urma testărilor PCR la cerere pot fi folosiți pentru a le îmbunătăți pacienților șederea în spital.

Un spital din Bistrița Năsăud a reușit să îmbunătățească astfel mesele celor internați și în curând va introduce și meniuri pe bază de pește.

Până acum, pacienții internați în spitalele din România primeau 3 mese pe zi care cumulate valorau 10 lei. Acum guvernul a majorat bugetul, însă doar cu 1 leu.

Managerii de spitale spun că abia vor putea cumpără ceva consistent și sănătos cu o sumă atât de mică.

Gabriel Lazany - manager Spitalul Județean Bistrița Năsăud: „Majorarea e cu ghilimelele cu rigoare, vă dați seama 1 leu nu te ajută cu absolut nimic. Sincer să vă spun, leul ăsta nu ne ajută cu absolut nimic, mai mult încurcă că trebuie să modifici meniurile și cu un leu nu poți să suplimentezi foarte mult.”

În plus, din cauza scumpirilor din ultima perioadă, spitalul din Bistrița nu și-a mai permis să le ofere bolnavilor gustări din fructe sau ciorbă la prânz, ci doar mic dejun, un fel principal la dejun și cină. Mulți pacienți cer întăriri de acasă:

Aparținător: „Am adus pachet, am o verișoară care are Covid din păcate și am adus ceva să mănânce, apă și medicamente.”

Hotărârea de guvern oferă însă un avantaj: s-a eliminat plafonul maxim de 10 lei per pacient. Iar fiecare manager poate dispune creșterea normei de hrană dacă are alte surse de venit decât finanțarea de la bugetul de stat. La spitalul din Bistrița, nutriționiștii lucrează deja la o nouă variantă de meniu, de 3 mese cu 20 de lei ca valoare.

Nutriționist: „Avem șuncă de pui, o bucată de unt, gem, kefir și pâine. La noul meniu am considerat că trebuie să îmbunătățim cel puțin micul dejun. Pe lângă omletă, unt, gem, miere, încercam să introducem legume: ardei, roșii, castraveți. Kefirul și pâinea rămâne.”

Spitalul a obținut anul trecut venituri suplimentare din testele PCR făcute la cerere pentru detectarea Covid așa că managerul s-a gândit să folosească acești bani pentru a îmbunătăți calitatea mâncării: ca idee, vor apărea la masă paste bolognese, pește la cuptor, legume mexicane, chiftele de pui și desert.

Mocian Oana - nutriționist dietetician Spitalul Județean Bistriță Năsăud”: „Am încercat să scoatem cam tot ce e procesat și vechi, cum ar fi salamul, parizer, cremvusti, cabanos. Le-am scos ca să introducem o variantă mai sănătoasă cum ar fi peste, șuncă de pui, curcan, brânză cottage, mozarella.”

Unii parlamentari, nemulțumiți de majorarea cu doar un leu a bugetului penttru masa unui pacient pe zi, au cerut ca norma să crească la 40 de lei pe zi.

Bogdan Ivan - deputat: „Am propus majorarea normei de hrană la 40 de lei , fostul ministru Vlad Voiculescu ne-a promis că aceasta va fi majorată la 16 lei, iar Florin Citu a majorat-o doar cu un leu, la 11 lei.”

Pentru a putea susține proiectul, conducerea spitalului din Bistriță Năsăud se gândește să înființeze o asociație prin intermediul căreia să adune donații.