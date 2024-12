Radu Marinescu, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Justiției. A apărat o persoană acuzată de proxenetism

El a vorbit despre faptul că a apărat ca avocat o persoană acuzată de proxenetism și a susținut că oricine are dreptul la apărare şi este exclus ca un avocat ajuns într-o funcţie de ministru să favorizeze şi nici nu are instrumente să favorizeze nicio persoană.

El a explicat după aviz că este un profesionist al dreptului cu o carieră de 30 de ani, ca avocat şi a apărat foarte multe persoane, multe cu notorietate publică.

„Misiunea mea profesională este să apăr un cetăţean, un justiţiabil, care se află în faţa justiţiei. Dacă ne dorim o justiţie a normalităţii, justiţia nu va trebui să constea în etichete lipite pe frunţile unor oameni ci în hotărâri judecătoreşte de condamnare definitivă a unor persoane, de abia în acel moment acea persoană putând fi numită un infractor sau o persoană condamnată”, a explicat el.

Despre persoana care era acuzată de trafic de persoane şi proxenetism, ministrul propus a răspuns: „Şi nu are dreptul la un avocat? Este exclus ca un avocat ajuns într-o funcţie de ministru să favorizeze şi nici nu are instrumentele, să favorizeze nicio persoană şi aşa ceva trebuie categoric exclus”.

„Faptul că în calitate de avocat am apărat nu doar pe domnul ci foarte multe persoane, cu notorietate publică, este o obligaţie profesională pe care mi-o impune legea. Trăim într-un stat de drept, fiecare persoană, că este acuzat de crimă, de loviri (..) fiecare dintre persoanele care sunt sunt şi prezumate ca nevinovate. Apropo de domnul respectiv, nu am cunoştinţă să existe o hotărâre de condamnare”, a mai spus Radu Marinescu.

Reacția lui Marcel Ciolacu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică, după stabilirea listei miniştrilor din viitorul Cabinet, că cel propus să ia funcţia de ministru al Justiţiei, Radu Marinescu, este un avocat de Înaltă Curte, cu multă experienţă în domeniu, dar că nu a urmărit activitatea lui profesională.

„Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că... Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim. Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni, decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon”, a mai spus Ciolacu.

Ce își propune Radu Marinescu

Radu Marinescu a susținut că „Justiţia are nevoie în momentul de faţă categoric de independenţă. Eu sunt un adept al independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei este un factor politic, dar justiţia este apolitică, aşa trebuie să fie, aşa trebuie să rămână. Are nevoie de resursă, resursă umană, resursele materiale - bineînţeles, în condiţiile legii. Cunoaştem unde sunt bugetele şi cum sunt, are nevoie de asemenea de calitatea normei".

El a adăugat că ministerul pe care urmează să îl conducă va căuta să implementeze toate deciziile CCR, CJUE şi CEDO.

"Vom axa preocupările noastre pe aceste coordonate, vom insista pe dezvoltarea infrastructurii, avem în vedere şi digitalizarea şi (...) dialogul permanent al Ministerului Justiţiei cu toţi factorii implicaţi în actul de justiţie, atât din Executiv, Legislativ, mediul judiciar şi partenerii europeni, pentru că vom căuta să implementăm toate deciziile CCR, ale CJUE, ale CEDO în legislaţie, ca revizuirea aceasta să fie una substanţială şi să avem normele care să ne permită să fim cu mândrie un stat de drept", a mai spus el.

