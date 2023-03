Sistemul privat de sănătate din România continuă să se dezvolte de la un an la altul. În ce secții investesc privații

Sistemul privat de sănătate din România continuă să se dezvolte de la un an la altul.

Apar clinici și spitale noi și în orașele mai mici, afaceri profitabile pentru investitori, dar de ajutor pentru pacienții care au acces mai rapid la investigații sau chiar intervenții medicale complexe. Această piață se va tot extinde, cred analiștii, atâta timp cât statul nu investește în spitale noi, și nu reușește să implementeze politici corecte în ceea ce privește resursa umană.

O rețea privată de medicină a deschis prima clinică din Galați în urmă cu nouă ani. Oamenii pot face investigații imagistice, analize de sânge, dar și consultații pentru cardiologie, pediatrie, ORL sau pneumologie. Nu demult a inaugurat și un al doilea sediu.

Pacient: „Arată super locația. Am venit doar să fac un test pentru alergie și mi-a zis cineva să vin aici, că sunt medici foarte buni”.

Pacient: „E o diferență foarte mare, ca de la cer la pământ. Sunt mai multe facilități, plus că e mai multă consiliere în cabinete sau dacă ești internat, ai mai multe facilități”.

Directorul executiv al clinicii: „Am observat că pacienții au nevoie de noi și în orașe mai mici, și am mers în direcția de a ajunge în orașe sub 100.000 de locuitori. Am investit în soluții de diagnostic și tratament, inclusiv pentru pacienții din zona rurală. Avem în continuare plan de extindere în România”.

Cifrele de afaceri ale privaților cresc de la un an la altul

O altă rețea privată, care acum 27 de ani a pornit cu un spital în București, are acum clinici, laboratoare și spitale în aproape toată țara, inclusiv în orașe mai mici precum Reșita, Gherla, Turda ori Mediaș. Cifrele de afaceri ale privaților din domeniul sănătății cresc de la un an la altul. Cu șapte locații în Capitală și una în Suceava, o altă companie a încheiat anul 2022 cu afaceri de aproximativ 16 milioane de euro.

Dr. Ovidu Palea, membru fondator al unei clinici private, PROVITA: „Cine face treabă medicală bună crește în continuare, pentru că nevoia de act medical complex rămâne statul. Face lucruri bune, dar insuficiente, raportat la nevoi. A crescut businessul undeva la 20% anul trecut, pe spital. Avem acum modelul din Suceava și vrem să-l aplicăm în toată țara și în orașele mai mici și mai mari”.

Sectorul privat de sănătate s-a dezvoltat, în mare parte, prin investitori veniți din străinătate, și cuprinde acum peste 35 de spitale și sute de clinici și laboratoare.

Consultant economic: „Cred că această tendință va crește pe măsură ce nivelul de îmbătrânire al populației se va accentua. Interesul pentru acest business este din ce în ce mai mare. Avem multe fonduri de investiții străine care vor să intre în România, să se dezvoltate astfel de afaceri, atât pentru clienții din piața locală, pentru români, dar și pentru zona de turism medical”.

Foarte mulți bani investesc cei din mediul privat în proiecte care vizează oncologia, adică pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților care au cancer. Peste 60 de milioane de euro este suma dedicată unor centre noi, ridicate de la zero, în orașe precum Con­stanţa, Cluj-Napoca, Plo­ieşti și Craiova. Pentru bolnavi, acest lucru înseamnă că nu vom mai străbate sute de kilometri pentru a face tratamente, mai ales în condițiile în care clinicile private vor încheia contracte cu CNAS, pentru Programul Național de Oncologie. Anul trecut, peste 186.000 de pacienți au beneficiat de tratamente și servicii medicale prin acest program.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 21-03-2023 19:49