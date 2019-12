Primul centru regional de radioterapie din sud-estul țării, inaugurat la Galați

Primul centru regional de radioterapie din sud-estul țării a fost inaugurat luni la Galați.

Bolnavii de cancer din șase județe vor putea să beneficieze de tratament și astfel nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în capitală sau la Iași. Numai în evidențele medicale ale județului Galați se află, în prezent, 17.000 de persoane care suferă de această boală.

Construcția, echipamentele și amenajarea spațiilor au costat aproape 16 milioane de lei.

Pacienții diagnosticați cu cancer din Galați, Brăila, Vrancea, Buzău, Tulcea și Vaslui vor putea să beneficieze de tratament gratuit.

Noul centru de radioterapie este dotat cu accelerator liniar de particule, computer tomograf simulator, sistem de imobilizare și sistem de planificare a tratamentului. Chiar dacă terapia este decontată integral de stat, pentru mulți bolnavi efortul de a merge într-un centru medical dintr-un alt oraș era prea mare.

Lucica Gorgan, 71 de ani, pacientă: „Am făcut chimioterapie și acuma urmez radioterapie. Cancer uterin și ovarian. Operată și acuma urmez radioterapia. Cheltuiala mare și am nevoie de însoțitor, cine să stea cinci săptămâni cu ține? N-ai cum.”

Marian Năstase, 64 de ani, pacient: „Ar fi fost și cheltuială, dar am zis să rămân aicea. Mi s-a găsit o tumoare la prostată și am vreun an jumate de când fac tratament.”

Dr. Laura Rebegea, șef secție Oncologie: „Aici se realizează efectiv prima ședința de tratament, respectând toți parametrii incluși în planul de tratament, respectiv poziționare/sisteme de imobilizare - astfel încât pacientul să nu se miște în cursul radioterapiei, în cursul ședinței de iradiere."

Numărul bolnavilor de cancer a crescut îngrijorător în ultimii ani, însă acest diagnostic cutremurător nu mai este sinonim cu moartea pacientului.

Costel Fotea, președinte CJ Galați: „Astăzi, când vorbim, sunt 17.000 de persoane înscrise pe lista pentru tratarea cancerelor, iar în 2019, au fost 1420 de persoane noi diagnosticate cu cancer, adică cu 30%mai mult față de 2018. Asta ne obligă să ducem mai departe proiectul pe care l-am început, să mai achiziționăm un al doilea accelerator liniar de particule.”

Centrul de radioterapie inaugurat astăzi a costat aproape 16 milioane de lei.

Alina Dobrea, manager, Spitalul Clinic de Urgență Galați: „Bani veniți din partea Ministerului Sănătății, 8 milioane două sute, adică investiția efectivă în aparatură, acceleratorul și CT-ul, simulatorul, iar investiția în buncăr, în această construcție, a fost făcută de către consiliul județean. // Astăzi începem primele simulări pe pacienți. Avem pacienții programați pentru simularea la CT."

Dr. Laura Rebegea, șef secție Oncologie: „Indicația de radioterapie, în Galați, au între 60% și 80% din pacienții oncologici. Sunt pacienți pe liste de așteptare care nu au putut să meargă în alte centre să efectueze radioterapie.”

În câteva luni, când centrul va funcționa la capacitate maximă, vor putea face tratament aproximativ 50 de persoane în fiecare zi.