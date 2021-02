Piața abonamentelor private de sănătate a crescut spectaculos în pandemie. ”A fost un an excelent”

Criza economică provocată de pandemie nu se simte în piața abonamentelor private de sănătate. Cele mai mari rețele de la noi anunță că în 2020 au înregistrat creșteri de peste 30 %, și cu 10 % mai mult față de anii trecuți.

Principalii jucători din domeniu spun că angajatorii păstrează abonamentele pentru salariați chiar dacă au greutăți financiare.

Una din cele mai mari rețele private de sănătate anunță nu doar o creștere impresionantă a abonamentelor, dar și deschiderea de noi clinici în 2020.

Mirela Dogaru, director divizia corporate Medlife România: "A fost un an excelent pentru abonamentele medicale private. În 2020 am deschis încă un spital în București și am făcut o extindere de spital, plus două clinici noi, la Piatra Neamț și Bacău".

În multe orașe spitalele de stat au devenit spitale covid sau suport covid, iar oamenii nu au mai putut merge acolo cu alte afecțiuni. Astfel, operatorii privați au câștigat clienți noi. Iar marii angajatori au menținut abonamentele existente.

În 2021 se împlinesc 25 de ani de când au fost introduse în România abonamentele medicale private. Este o piață în creștere, care are în acest moment aproape 2 milioane de abonamente, adică dublu față de acum 5 ani.

Sunt plătite de angajatori pentru salariații lor, români care oricum cotizează și la contribuțiile de sănătate de la stat.

”Este mult mai curat față de spitalele de stat”

A crescut și numărul consultațiile oferite online pentru abonați. Mediul privat s-a adaptat mai ușor la criza pandemică.

Andreea Minuță, director corporate Regina Maria: "Avem o creștere de 30% la abonamente".

În această fabrică din Brașov, angajatorul a păstrat beneficiile din pachetele de sănătate pentru toți cei 2.000 de angajați. Șefii spun că salariații s-au ferit să mai ajungă la spitale de stat.

Adina Parghel, director HR fabrică: "Sentimentul acesta a fost, că serviciile medicale au fost mai mult accesate în partea de privat, decât în partea de stat".

Femeie: "Plătesc un preț mai mic, este inclusă toată familia, inclusiv copilul și soțul. Pot să mă programez mai repede, este mult mai curat față de spitalele de stat".

Femeie: ”Ai pe telefon aplicația, nu ești nevoit să vii aici să-ți faci programare, toată lumea este amabilă, este gratuit o dată pe an la analize, ai discounturi și este mediu curat, lume amabilă și niște bănuți pe care îi economisești".

Primele 4 rețele private de sănătate de la noi au peste 1.200 de paturi de spital. Însă 3 unități medicale, una din București și 2 din țară, au devenit spitale suport covid.