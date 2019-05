Un spital privat a salvat o femeie refuzată de 4 spitale de stat. Prețul: 70.000 RON

Poveste revoltătoare a unei femei de 79 de ani, care poate deveni, din păcate, povestea oricăruia dintre noi.

Trei spitale de urgenţă din Bucureşti şi Spitalul Judeţean Sobozia au refuzat să o interneze, pe când era în comă.

Disperate, rudele au dus-o la un spital privat, unde şi-a revenit. Tratamentul a costat însă foarte mult, iar Casa de Sănătate a refuzat să îl deconteze.

Oamenii şi-au căutat dreptatea în justiţie şi au câştigat în prima instanţă despăgubiri de 70.000 de lei. Nu este prima dată când pacienţii sunt refuzaţi de spitale, puşi pe drumuri ori abandonaţi, iar mulţi se sting cu zile.

Rada Ioan are 79 de ani şi ţine minte cât a pătimit acum 3 ani. Din cauza unei răceli netratate, în octombrie 2015 a ajuns la spitalul din Urziceni. Acolo a intrat în comă.

Rada Ioan, 79 de ani: „Ăştia de la stat nu m-au primit că am anii depăşiţi şi nu au ce să facă. Aveam 76 de ani atunci. Să mor şi au zis că sunt prea bătrână şi nu au cum să mă trataez. Și am murit o dată aşa şi nu am mai ştiut de mine. Mi-amintesc treaba asta."

Medicii de la Urziceni au spus că nu o pot îngriji pentru că nu au aparatura necesară şi au cerut transferul. Fata femeii nu poate uita acea zi de coşmar.

Didina Enache, fiică: „La Slobozia ne-a refuzat. Au întrebat de ce a intrat în comă. Bănuim că neurologic şi pe urmă au spus că nu au locuri, că nu se poate şi la Universitar şi la Municipal şi la urgenţă şi la Bagdasar rasounsul era: avem pacienţi şi pe tărgi, nu avem locuri. Am pacienţi şi pe brancarde, de ce să moară la mine când poate să moară la tine. Pur şi simplu nu îi interesează, aşa am considerat.”

Familia, nevoită să facă împrumut la bancă pentru a o salva

Disperaţi, oamenii au internat-o într-un spital privat. Costul zilnic al tratamentelor se ridică la 3.500 de lei, iar femeia a avut nevoie de o lună de îngrijiri. Din pensia ei mică nu putea să plătească.

Soțul femeii: „800 de milioane pe banii vechi.”

Rada Ioan: „I-am dat în rate. Pe urmă luăm noi amândoi pensia, pe urmă ne mai dădea fata, fata fetii de la Bucureşti. Pe fiecare luna dădeam 100 de milioane, în afară de ce am avut noi la început strânşi 400 de milioane.”

Didina Enache, fiică: „Când am văzut costurile foarte mări a trebuit să apelăm la un împrumut. Ce luasem împrumut de la oameni trebuiau restituiţ. În afară de medicaţie, erau şi costurile cu cazarea. Am apelat la bancă şi ne-a dat în două săptămâni. Am intrat în poasesia banilor , costurile se ridicau erau termene la factură. Mai avem încă doi ani dar să le reuşim să le plătim.”

În total, facturile s-au ridicat la 70.000 de lei. Rudele au cerut decontarea cheltuielilor la Casa de Asigurări de Sănătate, dar au fost refuzate, aşa că au mers în instanţă.

Adrian Cuculis, avocat: „Instanța care a decis 70 de mii de lei pe care CASMB trebuie să îi plătească pacientului internat la particular şi ne îndreptăm împotriva ta, CASMB, pentru că tu ai fi decontat cheltuielile spitalului de stat, dacă ne primea, aşa cum îi obliga legea.”

Legea spune clar că pacienţii ajunşi în regim de urgenţă trebuie primiţi şi trataţi gratuit în spitalele de stat.

Oana Grigore, purtător de cuvânt Ministerul Sănătăţii: „Nu există niciun motiv pentru care un pacient critic este refuzat la transfer. Dacă starea o impune, şi el trebuie tratat în unitate de nivel superior. El trebuie tratat, indiferent de vârstă, indiferent dacă sunt sau nu locuri. Pacientul poate fi temporizat în ATI până se găsesc locuri.”

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: „Eu aştept motivarea. E un proces cu CASMB. Ideea e că acest pacient era la Urziceni şi erau obligaţi să îl primească. Trei spitale să îl refuze, e inadmisibil aşa ceva.”

La trei ani de la acel moment, familia femeii încă plăteşte rate la creditul făcut să achite spitalizarea. Decizia prin care instanţa a obligat Casa de Asigurări de Sănătate să plătească femeii 70.000 de lei pentru tratament nu este încă definitivă, dar oamenii sunt decişi să lupte până la capăt.

„Să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi. Nimănui nu doresc şi încă nu s-a terminat ... deocamdată e doar o victorie pe hârtie.”

